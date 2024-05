Hat ország táncművészeivel érkezik a XI. Nemzetközi Monotánc Fesztivál

A Bethlen Téri Színházban május 21. és 25. között a XI. Nemzetközi Monotánc Fesztiválon a Dél-Koreából és a szomszédos európai országokból érkező fellépők mellett a hazai táncszakma kiváló művészeinek előadásai gazdagítják a programot.

2024 májusában tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Közép-Európa Táncszínház és a Bethlen Téri Színház a Nemzetközi Monotánc Fesztivált. A rendezvény, amely 2005 óta hazánk egyedülálló kulturális eseménye, ezúttal is a kortárs tánc kiemelkedő alkotásait hozza el Budapestre.

Az ötnapos, hat ország művészeit felvonultató mustra tizenhárom monotánc előadással és számos kísérőprogrammal várja a nézőket. A fesztivál nyitónapján mutatja be Gergye Krisztián koreográfus God by(e) myself címmel új előadását. A premiert követően kiállítás nyílik Gergye Krisztián képzőművészeti alkotásaiból, amelynek megnyitója után Halász Tamás kritikus, tánctörténész fog a művésszel beszélgetni.

Az idei évadban 35. jubileumát ünneplő Közép-Európa Táncszínház művészei Pataky Klári Téli ének, Vasas Erika ONlife és Barna Krisztián Or Stop című koreográfiáival képviseltetik magukat az eseményen.

Won Kim

A fesztivál kísérőprogramjai idén is változatos kulturális élményeket kínálnak a látogatóknak, mint Dusa Gábor fotókiállítása, a Monotanz Seoul kerítéskiállítás és Gergye Krisztián pop-up tárlata. A programok között szakmai beszélgetések, filmvetítések és táncszakmai workshop is szerepelnek. Mi fán terem a monotánc? címmel Lőrinc Katalin táncművész, egyetemi tanár moderál kötetlen beszélgetést a monotánc műfajáról. Kiemelt figyelmet kapnak a kísérőprogramok között a dél-koreai vendégek, akik fotókiállításon és werkfilm vetítésen is bemutatkoznak, valamint a SÍN Művészeti Központban táncszakmai workshopokat tartanak, ahol a résztvevők lehetőséget kapnak a dél-koreai mesterektől való tanulásra.

A fesztivál végén, annak hagyományaihoz híven, a közönség szavazatai alapján adják át a Mono fődíjat a legjobbnak ítélt előadásnak. A fesztivál részletes programja és jegyinformációi a www.monotanc.hu oldalon érhetők el.