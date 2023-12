Marozsán Fábiánnak óriási lökést adott az Alcaraz elleni siker

Az év rendkívül jól sikerült a teniszező Marozsán Fábiánnak, aki 2024-re is nagy célokat tűzött ki maga elé.

Az év férfi teniszezőjének választott játékos az M1 aktuális csatornának adott interjújában elmondta, az idénre előzetesen azt a célt tűzték ki, hogy a világranglistán a 100. hely környékén tudjon maradni, aminek köszönhetően a Grand Slam-tornákon indulhat majd.

„Ezt sikerült is elérni, nagyon pozitív volt ez az év, amelyet végül sikerült a 64. helyen zárnom. Az biztos, hogy ezt bármikor aláírtam volna előre, de nem hittem volna el” – nyilatkozta Marozsán, aki az M4 Sport-Az Év Sportolója Gála 2023 versenyben bekerült a legjobb tíz közé a férfi sportolók listáján.

A 24 esztendős versenyző májusban „robbant be”, amikor a római mesterversenyen a világranglista 135. helyezettjeként

legyőzte az akkor éppen leendő világelső spanyol Carlos Alcarazt,

ráadásul a klasszis kedvenc borításán, salakon.

„Arra a napra mindig emlékezni fogok, és hatalmas lökés volt a pályafutásomban, hogy elhiggyem, be tudok kerülni a legjobb száz közé és odavaló vagyok. Emiatt egyébként nagyobb lett az önbizalmam is, aminek köszönhetően jobb eredményeket értem el a kisebb tornákon” – fogalmazott Marozsán, akinek ezután a meccs után óriási médiaérdeklődéssel is meg kellett küzdenie.

Az Alcaraz elleni volt a legnagyobb győzelme Marozsánnak, de

legjobb tornájaként a sanghaji viadalt jelölte meg,

amelyen az ausztrál Alex De Minaurt és a norvég Casper Ruudot is legyőzve a negyeddöntőig menetelt.

Marozsán elárulta, jövőre az a

célja, hogy tartósan a legjobb 50-hez közeli pozícióban jegyezzék a világranglistán

– ehhez viszont már jóval több pontot kell majd szerezni -, nagy álma pedig, hogy top30-as legyen esetleg az év végére.

Kiemelt kép forrása: Marozsán Fábián játszik a harmadik helyen kiemelt német Jan-Lennard Struff ellen az 563 ezer euró (220 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás férfi tenisztorna negyeddöntőjében 2023. november 9-én. A magyar teniszező három szettben, 7-6, 4-6, 6-4-re kikapott. Fotó: MTI/EPA/Vaszil Donev