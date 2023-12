A békesség a legfontosabb Soltész Miklós szerint

A békességről beszélt a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Katolikus Karitász karácsonyi ünnepségén csütörtökön a budapesti Magyar Szentek templomában.

„Azt szeretnénk üzenni önöknek és a világnak is, hogy mi a békességet tartjuk a legfontosabbnak” – mondta Soltész Miklós.

A 210 menekült részvételével rendezett eseményen az államtitkár úgy fogalmazott: a békesség irányába mutat az is, hogy az ünnepséget egy katolikus templomban rendezték meg. Hozzátette, szeretnék azt is üzenni, hogy a gyermekek a legfontosabbak.

Soltész Miklós kiemelte:

a magyar kormány a jövőben is minden segítséget meg fog adni a menekülteknek, a rászorulóknak és mindazoknak, akik szükséget szenvednek.

„A magyar kormány nevében annyit szeretnék mondani, hogy továbbra is számíthatnak ránk, és továbbra is számíthatnak arra a segítségre, amit az elmúlt másfél évben a karitatív szervezetekkel közösen, a magyar embereken keresztül kaptak” – mondta az államtitkár, aki a jelen lévő családoknak sok erőt kívánt a következő hetekhez, hónapokhoz, és „szeretetteljes üdvözletét” küldte a távol lévőknek is.

Kapcsolódó tartalom

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója azt mondta, „bár csak napok választanak el bennünket karácsony ünnepétől, Krisztus világosságát ma is sokan elutasítják”. Az ünnepségen jelen lévő, Ukrajnából érkező családok „nálunk találtak világosságot és biztonságot” – fűzte hozzá.

Elmondta, hogy

a Karitász számos módon igyekszik támogatni a menekült családokat,

ám „az otthon melegségét, a barátok közelségét” nem tudják biztosítani számukra. A karácsony alkalmából a családoknak szánt ajándékokkal azonban képletesen „az ünnepi asztal mellé szeretnék hívni őket” – mondta.

„Reméljük, hogy amikor a gyermekek kibontják majd az ajándékokat, rövid időre elfeledkeznek a sötétségről és a világot megrendítő háborúról, ami elszakította őket otthonról” – emelte ki az igazgató, aki együttérzését fejezte ki a szenvedők és a menekültek irányába. „Kívánom, hogy a karácsony és az új év hozzon békét” – húzta alá.

Kapcsolódó tartalom

Az eseményen Herczegh Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete Soltész Miklóssal, Écsy Gáborral és Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspökkel közösen több mint 100 gyermeknek adott át „angyalbatyukat”, és 64 család kapott tartósélelmiszer-csomagot.

Kiemelt kép forrása: Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mond a felújított Szent Márton-templom átadásán Tokodon 2023. november 11-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd