Napjainkban a digitalizáció a versenyképesség egyik legfőbb hajtóereje, 20. századi tudással nem lehet versenyképesnek lenni a 21. században – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára pénteken Szentendrén, hozzátéve: ezért is volt a 2020-as köznevelési stratégia egyik markáns eleme az oktatási rendszer digitalizációja.

A Barcsay Jenő Általános Iskolában tartott notebookátadáson, ahol az iskola 123 laptopja mellett a budakalászi Szentistvántelepi Általános Iskola és a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola igazgatója is átvehette jelképesen intézményük 75, illetve 85 informatikai eszközét, Vitályos Eszter, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, hangsúlyozta: a kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a digitális eszközöket be kell vonni az oktatásba, a kompetenciák fejlesztését pedig soha nem szabad abbahagyni.

A kormány célja, hogy a magyar diákok a legkorszerűbb eszközöket készségszinten tudják használni az életük során – mondta az államtitkár, felidézve: azt a célt tűzték ki, hogy az 5-12. évfolyamig minden tanulónak, aki igényli, rendelkezésére bocsássanak egy hordozható számítógépet, amivel digitális készségeit tudja fejleszteni.

Vitályos Eszter arra is emlékeztetett, hogy

nemcsak az állami, hanem az egyházi és a magánfenntartású köznevelési intézmények tanulói is igényelhettek hordozható számítógépet,

így 1462 településen 2572 iskolában több mint 3000 feladatellátási helyen oszt ki a Klebelsberg Központ ilyen eszközöket.

Első körben – 2022. február 15. és március 31. között – 120 ezer notebookot osztottak ki 33,4 milliárd forint értékben az akkori 9. évfolyamon tanuló diákoknak és a köznevelési intézmények azon pedagógusainak, akik eddig még nem jutottak hozzá hordozható infokommunikációs eszközökhöz; 2025. december 31-ig összesen 579 ezer oktatási célú, személyes használatba adható hordozható eszköz kiosztása valósul meg – hívta fel a figyelmet.

Jelenleg a program második szakasza zajlik, amikor a 7. és 10. évfolyamon tanulók kapnak notebookokat. Az elmúlt hetekben összesen 36 milliárd forint értékben 140 ezer notebook kiosztása kezdődött meg. A teljes projekt keretében Pest vármegyében 20 ezer infokommunikációs eszközt biztosítanak – tette hozzá.

Fehér Mónika, a Váci Tankerületi Központ szakmai vezetője arra emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány megmutatta: a tantermen kívüli digitális munkarendben nem minden tanuló fér hozzá egyenlő eséllyel az eszközökhöz.

A projekt fontos célkitűzése az esélyegyenlőség, és számos hátrányos helyzetű tanuló is részesülhet ezeknek az eszközöknek a használatában

– emelte ki.

A szakmai vezető beszámolója szerint az elmúlt tanévben a Váci Tankerületi Központban közel 700 tanulói és csaknem 1000 pedagógusi notebookot osztottak ki. A mostani ütemben az idén 7. és 10. évfolyamra járó tanulók jutnak hozzá az igényelt notebookhoz, a következőben pedig az ebben a tanévben ötödik, hatodik és kilencedik évfolyamos tanulók kaphatnak notebookokat. A törvényes képviselők igényelhetik ezeket az eszközöket, és aki kér, az kap is eszközt – fűzte hozzá.

Fehér Mónika arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövő évi szakaszra vonatkozó igénylési határidőt meghosszabbították december 15-ig, így még lehet élni a lehetőséggel. A Váci Tankerületi Központ vezetője kitért arra is, hogy az eszközöket használatra kapják a tanulók, de amennyiben a tankerületi központon belül váltanak iskolát, magukkal vihetik. Az eszközökhöz hároméves jótállás jár.

