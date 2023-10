Planet Budapest 2023 – A fiatalokat érdekli, hogyan tehetnek a fenntarthatóságért

A ma élők és a jövőben megszületendők életminősége a tét – erre hívta fel a figyelmet Közép-Európa egyedülálló fenntarthatósági rendezvénye, a Planet Budapest 2023. Hogy miként szólíthatók meg a témában az emberek, különösképpen a fiatalok, arról Czippán Katalin, az eseményt szervező Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tanácsadója a Duna Almárium című műsorában beszélt.

Ösztönöz, elkötelez, jövőt formál – ezek voltak az idei Planet Budapest fenntarthatósági expo és programsorozat kulcsszavai. Az eseményről a közmédia több csatornája is beszámolt, bemutatva a sokrétű kiálltást és annak üzeneteit. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tanácsadója, Czippán Katalin a szervezői oldalról összegezte a tapasztalatokat a Duna Almárium című műsorában.

„Minden korosztályhoz szóltunk, és nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy bevonjuk a fiatal generációt is. A kiállítási anyag a digitális világot képezte le számukra. Futurisztikus környezetben mutattuk be a különböző témákat, úgy, mintha csak egy számítógépes játék hősei lehetnének. A fenntarthatósággal kapcsolatos, szemléletformáló, interaktív játékokat próbálhattak ki, de a magyar feltalálókat, kutatókat is megismerhették” – kezdte a fenntarthatóságot szolgáló oktatás és kommunikáció területén Magyarországon és nemzetközi szintéren egyaránt elismert szakértő. Hozzátette, legfontosabb törekvésük az volt, hogy a látogatók átéljék, mindenki tud tenni azért, hogy egy egészségesebb világban élhessen.

„Bármikor csökkenthetjük a klímaszorongásunkat azzal, hogy mielőtt cselekszünk – eszünk, iszunk, tisztálkodunk, takarítunk, vásárolunk, vagy a hulladékot kezeljük –, gondolkozunk. Ha tudatosítjuk önmagunkban, hogy egy élő rendszer része vagyunk, akkor sokkal felelősségteljesebben tudunk létezni, egyúttal tenni a környeztünkért” – hangsúlyozta az Almárium vendégeként a szakértő. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken.

