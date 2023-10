Közös alkotásra hívja nézőit az M2 Gyerekcsatorna

A mozgás örömét, a zene és a tánc erejét helyezi középpontba a közmédia gyerekcsatornájának őszi kihívása. Az óvodás és kisiskolás csoportoknak szóló kampányban az „M2 dal” refrénjére koreografált táncokat október 15-ig várja a szerkesztőség.

A felhívásra 5 és 12 év közötti gyerekekből álló, legalább két fős csapatok jelentkezését várják, akik a Hetedhét kalandban bemutatott „M2 dal” refrénjére készíthetik el saját videoklipjüket. A koreográfiák felvételeit a tancolj@mtva.hu e-mail címre október 15-ig küldhetik az indulók. Az öt nyertes csapathoz ellátogat a gyerekcsatorna stábja, hogy profi technika segítségével rögzítsék a produkciójukat. A teljes dal és a hozzá tartozó videoklip – benne az 5 legjobb csoportos koreográfiával – december 22-én, az M2 Gyerekcsatorna 11. születésnapján lesz látható.

Török Bálint, a Hetedhét kaland egyik házigazdája és Havlik Márton szerkesztő, a műsor „Eltaláló feltalálója” jegyzik szerzőként a dalt, ami a gyerekek nélkül nem lehet teljes – hangsúlyozta az M2 Gyerekcsatorna csatornaigazgatója. Vass Éva kifejtette:

„A közösségi média felületei arra sarkallják a fiatalokat, hogy táncos videók készítésével, publikálásával alkossanak közösséget kortársaikkal. Az M2 Gyerekcsatornán úgy gondoljuk, hogy az élmény akkor lesz igazi, ha barátokkal, osztálytársakkal, rokon vagy szomszéd gyerekekkel csapattá kovácsolódva, együttműködve, az alkotói folyamat alatt egymást megismerve, támogatva készül el a fergeteges a tánc, amit szívesen megmutatnának a tévénézőknek is. Ahogyan a barátokkal megosztott uzsonna is finomabb, a közös alkotás gyümölcse is édesebb.”

A felhívás részletei a kampány Médiaklikk-aloldalán találhatók, dal refrénjének zenei alapja letölthető innen, vagy elérhető az M2 Gyerekcsatorna YouTube csatornáján.

Táncolj az M2 Gyerekcsatornával! – őszi közösségépítő kampány az M2-ön.