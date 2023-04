Schiffer András: Szellemi mélyrepülés a Momentum kordonbontása

A Momentum kordonbontása maga a „szellemi mélyrepülés” – jelentette ki Schiffer András ügyvéd, aki ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogásszal volt Lánczi Tamás vendége az M1 és a hirado.hu közös esti hírháttérműsorában, a 48 perc – Házigazda: Lánczi Tamás csütörtöki adásában.

Az Országgyűlés által elfogadott békepárti határozat egyik passzusa felszólította az ellenzéki pártokat, hogy tartózkodjanak itthon és külföldön is azoktól a cselekedetektől, amelyek belesodorhatják az országot a háborúba. Ez nyilván nem tetszik a baloldalnak, ezért várható volt, hogy nem fogják megszavazni – vélekedett ifjabb Lomnici Zoltán. Hozzátette: okosabban is ki tudtak volna bújni ez alól.

Kapcsolódó tartalom

Schiffer András ügyvéd szerint viszont a Fidesz szándékosan emelt bele az ellenzék által elfogadhatatlan pontokat a határozat szövegébe. Azt viszont hozzáfűzte, ha bent ülne a parlamentben, biztosan igent nyomott volna a határozatra.

Úgy vélekedett, hogy a békepárti nyilatkozat megszavazásának nem lett volna kockázata az ellenzéki pártok számára, feltéve, hogy egy formáció tényleg békepárti.

Kapcsolódó tartalom

Azzal kapcsolatban, hogy a Momentum ismét, immár harmadszorra kordont bontott a Karmelita kolostor épületénél, Schiffer András kijelentette: ez

„a szellemi mélyrepülésnek a kicsúcsosodása”.

Hozzátette, azt viszont végig kellene gondolni, hogy a kormány miért próbálja mindig kikerülni a sajtó munkatársait.

Kapcsolódó tartalom

Lánczi Tamás erre reagálva emlékeztetett, a kormányinfókon az újságírók annyit kérdezhetnek, amennyit akarnak. Megjegyezte: nem látott még olyat, hogy Joe Biden amerikai elnökhöz bárki, bármikor oda léphetne, hogy zaklassa, mikrofont dugva az orra elé.

Schiffer András azt is mondta, teljesen más volt, amikor a Gyurcsány-kormány körbekordonozta a Kossuth-teret, mert az ellehetetlenítette a tüntetéseket a parlament előtt, a Karmelita kolostor elé viszont most is lehet demonstrációt szervezni.

Kiemelt kép: hirado.hu/Horváth Péter Gyula