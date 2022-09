Vízilabda Európa-bajnokság: Gurisatti Gréta a góllövőlista élén

Gurisatti Gréta 19 találatával vezeti a Splitben zajló vízilabda Európa-bajnokság női tornájának góllövőlistáját a csoportkör után, a nyáron a Ferencvároshoz igazolt játékos pedig saját bevallása szerint minden terhet elbír jelenleg.

“Még otthon volt egy gyakorlat, amelyben mindenkinek meg kellett mondania, hogy milyen autó. Én azt válaszoltam, hogy teherautó vagyok, mert most elbírom a terheket. Mondtam is a többieknek, ha problémájuk van, bátran pakolják rám. Bárcsak mindig magamra tudnám ezt vállalni” – mondta a 26 éves játékos, aki szerint a megterhelő szezon után az is segített neki, hogy költözése miatt nem csak a vízilabdára kellett koncentrálnia.

Arra kérdésre, hogy a teherautó hány gólt “bír el” hétfőn a címvédő spanyolok elleni negyeddöntőben, nevetve azt felelte: egyet, de a győztest.

Gurisatti arról is beszélt, hogy Parkes Rebecca koronavírus-fertőzését követően már érdemben hozzá tud tenni a csapat játékához. Elmondása szerint az új-zélandi születésű center, aki két csoportmérkőzést is kihagyott, másfél-két hétre esett ki a betegség miatt, ezért végig más programot teljesített, hogy minél előbb utolérje magát.

A kapus Magyari Alda közben úgy érzi, hogy kezd végre „összeforrni” a csapat.

“A kis lyukukat behegesztettük. Most nagy tüzet érzek a csapatban, a rossz rajt után sikerült felébredni. Alig várom, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek” – utalt a játékos arra, hogy az olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes gárda, amelyből olyan vezéregyéniségek hiányoznak, mint Keszthelyi Rita és Rybanska Natasa, előbb kellemetlen, majd kínos vereséget szenvedett a görögöktől és a hollandoktól, emiatt szorult a hatos harmadik helyére.

Bíró Attila szövetségi kapitány osztja a hálóőr véleményét, ugyanis szerinte a pénteki közös edzés alkalmával az olaszok ellen olyan játékot mutatott a csapata, amellyel jó esélye lehet az olimpiai ezüstérmessel szemben is.

A női tornán szereplő 12 csapatot két hatos csoportba osztották, melyekből az első négy-négy jutott a negyeddöntőbe. A magyarok az A csoport harmadik helyezettjeként a nyolc között hétfőn 19 órakor találkoznak a spanyolokkal, akik az olaszok mögött másodikként zártak a B jelű hatosban.