Kormányzati támogatásból újulhat meg a piaccsarnok Mezőberényben

Kormányzati támogatásból, 164 millió forintból újulhat meg a piaccsarnok Mezőberényben.

Siklósi István (független) polgármester az MTI-nek elmondta, a forrást a Belügyminisztérium biztosította számukra. Cserélik az ötven éves épületen a nyílászárókat, szigetelik a falakat, felújítják a villamos hálózatot, az épület tetejére napelemek kerülnek. Emellett a belső dizájn is változik, az épületbelső új burkolatot kap, álmennyezet készül, felújítják és bővítik a vizesblokkot. A kivitelezést a helyi Borgula-Ép Kft. végzi, várhatóan még idén befejezik a munkát. Siklósi István megjegyezte, a napelemek révén költséghatékonyabban üzemel majd a csarnok, a hőszigetelés pedig segíti, hogy télen is használható legyen. A csaknem húszezres lélekszámú város vezetője hozzátette, 45 millió forint uniós forrásból megépült a piaccsarnok közelében egy rendezvénypavilon is, közösségi események számára, már csak a használatbavételi engedélyre várnak.

Képünk illusztráció.