Az óriáspandák napi 10-16 órát töltenek táplálkozással, ezért a bambuszon kívül gondozóik gyümölccsel, zöldséggel, vagy éppen rostos levélevő keksszel is kedveskednek nekik. Most megmutajuk, hogyan is néznek ki egy pandagondozó mindennapjai.

A pandák etetése korántsem olyan egyszerű feladat, mint azt sokan hihetik, ugyanis a kis fekete-fehér gombolyagok eléggé tudnak ragaszkodni az őket körülvevő emberekhez. A day in the life of a panda caretaker🐼 pic.twitter.com/ATmA6NLJns — Andrew (@Andrew__elmowaf) July 29, 2022 A címlapfotó illusztráció.