Vigyázó zöld szemetek Srí Lankára vessétek!

Mielőtt Srí Lanka elnöke elmenekült volna az országból, a magyarok jó része legfeljebb annyit tudott az ázsiai szigetországról, hogy valamikor mintha egy másik néven nevezték volna. Pedig érdemes megvizsgálni, hogy miként jutott a csőd szélére egy olyan állam, amely néhány évvel ezelőtt még büszkén mondhatta, hogy egy szintet ugorva átlépett a felső középosztálybeli országok sorába. A válasz ebben az esetben rendkívül egyszerű: fenntartható (organikus) gazdálkodás. Egész pontosan ennek totális csődje.

A Srí Lankából érkező híreket olvasva az lehet a benyomásunk, hogy az összeomlás leginkább a koronavírus-járványnak köszönhető, hiszen az ország bevételének jelentős részét a turizmusból szerzi, de valamivel mélyebbre ásva kiderül, hogy a gyógyszer- és üzemanyaghiányban, az 50 százalék feletti inflációban és a devizakészletek kimerülésében komoly szerepet játszott az a 2021-es döntés, amely betiltotta a műtrágyák és növényvédőszerek importját és felhasználását, alapjaiban rengetve meg a járvány miatt egyébként sem rózsás helyzetben lévő ország gazdaságát.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért tenne ilyet bárki egy ilyen nehéz helyzetben?

A válaszhoz 2019-ig kell visszamenni, amikor a most elkergetett Gotabaya Rajapaksa azzal kampányolt, hogy tíz éven belül Srí Lanka lesz az első ország, amely teljesen átáll az organikus mezőgazdaságra. A liberális elitek lelkendezve álltak az ügy mellé, a hatalomba kerülve Rajapaksa neki is látott az átalakításnak és kormánya fontos pozícióiba a biogazdálkodás mellett vakon elkötelezett hívőket ültetett, akik közül többeknek is üzleti érdekük fűződött a döntés végrehajtásához.

Az évtizedes távlat azonban túl hosszúnak tűnt, ezért minden józan mező- és közgazdasági szakember javaslata ellenére tavaly áprilisban Srí Lankán bevezették a tiltást. Tették ezt annak ellenére, hogy pontosan lehetett tudni, lehetetlen belföldi trágyával kiváltani a kieső műtrágyát.

A hatás nem maradt el és nem is váratott sokáig magára.

A rizsből évtizedek óta önfenntartó országban mindössze hat hónap alatt 20 százalékkal csökkent a termelés, az országnak 185 milliárd forintnyi rizst kellett importálnia, az egyik legfontosabb nemzeti ételnek számító termék ára pedig 50 százalékkal emelkedett.

A teatermesztéssel hasonló történt, ami viszont Srí Lanka egyik legfontosabb export terméke. Tehát devizáért kellett rizst beszerezni és nem jött deviza, mert bezuhant a tea exportja, ami azonnal komoly terhet rótt az ország devizakészletére. Dollár nélkül viszont nem tudtak külföldről üzemanyagot beszerezni, ami még tovább nehezítette a gazdálkodók munkáját.

Tavaly novemberben aztán az elnök úgy döntött, hogy bizonyos termékek esetében felfüggeszti a tiltást, de akkor már túl késő volt.

Az ország spirálba került, mostanra a szakértők úgy számolnak, hogy a 70 százalékot is meghaladhatja az infláció és a korábbi állapotokhoz képest mintegy félmillió ember került vissza a szegénysorra.

Lezárhatnánk annyival a kérdést, hogy Srí Lanka népe alkalmatlan vezetőt választott magának, aki alkalmatlan időben próbálta meg keresztülvinni az alkalmatlan politikai akaratát, de ebben legalább annyira felelősek azok a mindent a zöldítés szemüvegén keresztül szemlélő liberális megmondóemberek, akik elhitették Srí Lankával és a világgal, hogy egy ilyen átalakítás sikeresen véghezvihető.

A zöldek nem adják fel, pedig számtalan példa igazolja, hogy a mindent organikusan attitűd élelmiszeripari keretek közé történő átültetése lehetetlen küldetés. Anélkül, hogy belemennénk a tudományos részletekbe, érdemes tudni, hogy a modern mezőgazdaság több milliárd embert eltartó képességét nagyrészt a műtrágya kifejlesztésének köszönhetjük. Egy fontos adat: a második világháború után úgy nőtt háromszorosára a mezőgazdasági termelés, hogy a megművelt föld területe mindössze 30 százalékkal emelkedett, ennek egyik fontos eleme a műtrágya széles körű elérhetősége volt.

Kívülről tudjuk már az erre adott zöldválaszt: a műtrágya nem elég zöld és egyébként is több százmillió ember tud élni úgy, hogy közben fenntartható módon gazdálkodik.

Ez önmagában még igaz is lenne, de azt már elfelejtik megemlíteni, hogy az így élő emberek nagy része nem a saját akaratából él így, hanem azért, mert olyan mélyszegénységben tengődnek, hogy az életük egészét az teszi ki, hogy saját maguknak megtermeljék az életben maradásukhoz minimálisan szükséges mennyiséget. Ezek nem ökotudatos felhasználók, és ha lehetőségük adódna rá, akkor nagy részük azonnal elkezdene műtrágyát használni. De nincs rá lehetőségük, mert nem engedhetik meg maguknak.

Ez a zöldeket azonban nem érdekli. Mint ahogy az sem, hogy organikus gazdálkodás esetén a globális éhezés elkerülése érdekében akkora mennyiségű földterületet kellene bevonni a mezőgazdaságba, ami egész egyszerűen nem áll rendelkezésre.

De nem baj, nyugaton már szokják, hogy télen majd csak bizonyos időpontokban lesz meleg víz, majd megszokják azt is, hogy kevesebb lesz az étel. Rajapaksa példája és az ottani felkelés viszont azzal a reménnyel kecsegtet, hogy ezt a zöldséget már nem fogjuk eltűrni, ezért a zöldharcosok jobban teszik, ha vigyázó szemüket a szigetország történéseire vetik.

Az Európa legzöldebb zöldjei címre nagy esélyes a Mark Rutte vezette liberális holland kormány valószínűleg figyelt, ezért nem véletlen, hogy minden létező módszerrel azon van, hogy elfojtsa az ottani termelők tüntetéssorozatát, amit a Srí Lankához hasonló gazdasági katasztrófát ígérő intézkedések bevezetése ellen indítottak a gazdák.

Címlapfotó: Könnygázt vet be a rendőrség tüntetők ellen Ranil Vikremeszinghe Srí Lanka-i kormányfő hivatalánál Colombóban 2022. július 13-án (Fotó: MTI/AP/Rafik Makbúl)