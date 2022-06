Változnak az idők, vége a szép éveknek Németországban?

„Az újonnan alakult kormányok mindig többet ígérnek, mint amennyit teljesíteni tudtak” – írja Reinhard Mohr a Preussische Allgemeine Zeitung hasábjain megjelent cikkében. Mohr 1996 és 2004 között a Spiegel szerkesztője, 2010-ig pedig a Spiegel Online szerzője volt. Willy Brandt 1969-es kormánynyilatkozatában elhangzott szavait idézi, „merjünk több demokráciát akarni” .

„A valóság azonban keményebb, gonoszabb és könyörtelenebb, mint a béke és igazságosság, szabadság és jólét szépséges utópiája – ráadásul kellemetlen meglepetéseket tartogat azoknak, akik egy ország megváltoztatására vállalkoznak” – teszi hozzá.

Mohr kiemeli, hogy itt van a világjárvány, amelyet még nem sikerült teljesen megfékezni, itt van Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna elleni háborúja, az ukrajnai menekültáradat, valamint a jelenleg nyolcszázalékos infláció, amire évtizedek óta nem volt példa. Utóbbi szegénységi kockázatokat, esetleg élelmiszerhiányt és akár recessziót is eredményezhet, azaz, ahogy Mohr fogalmaz, az SPD, a Zöldek és az FDP új kormánya már-már elfeledett realitásokkal szembesül. Mert,

Visszatértek az egzisztenciális problémák. Sok polgárnak már fizetési nehézségei vannak a lakbér, az áram és az üzemanyag rohamosan emelkedő ára miatt, az új e-autó vásárlása pedig éppoly messze van, mint a tervezgetett jövő nyári nyaralás. Semmi kétség: a jó éveknek vége. A liberális demokrácia és a szociális piacgazdaság nyugati modellje mind belföldön, mind külföldön nyomás alatt áll. Bármennyire is egységesen reagált a szabad Európa Putyin agressziós háborújára, nehéz lesz úrrá lenni a gazdasági, politikai és társadalmi következményeken.

Németországban a márka 1923-as brutális értékvesztése óta az infláció kiemelt kérdés, különösen most, mivel a pénz értéke régóta stabil, és nem is olyan régen az Európai Központi Bank (EKB) monetáris szakértői még komoly biztosítékokat adtak arra, hogy az infláció emelkedése hamarosan megáll. Csakhogy ennek épp az ellenkezője történt. Ráadásul az EKB évek óta több százmilliárd eurót pumpált a pénzügyi piacokra, és az államkötvények tömeges felvásárlásával de facto illegális államfinanszírozást folytatott.

A Neue Zürcher Zeitung így írt a kérdésről: „Christine Lagarde elnöksége alatt az inflációt szisztematikusan elbagatellizálták. Miközben az euróövezetben az inflációs ráták az egekbe szöktek, Lagarde mindig több adatot sürgetett. A volt francia pénzügyminiszter ilyen késleltető politikával táplálta a gyanút, hogy a túlzottan eladósodott euróállamok számára a kedvező kamatlábak sokkal fontosabbak, mint az alacsony inflációs ráták.”

We are now observing “fossilflation”, not “greenflation”!

While decarbonisation in the energy sector can cause rising prices in the medium term, it can lower inflation in the long term. That’s why green innovation is key.

#GreenSwanConference https://t.co/FXiP9rmafE

— Christine Lagarde (@Lagarde) June 1, 2022