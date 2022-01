Indulnak az új szakképesítések: sminkes, drogerista és barkácsbolti eladó

A szakképzés és felnőttképzés megújítása elengedhetetlenné vált a gyors technológiai fejlődés és a munkaerő-piaci elvárások folyamatos változása miatt. Az új képzési szerkezet egyik ágát a szakmai oktatásban elsajátítható szakmák, másik halmazát a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják. Az OKJ megszűnése után új típusú szakképesítéseket lehet szerezni és jó, hogy 2022-ben számos foglalkozással bővül ez a lista.

A 2019-ben megjelent kormányrendelet alapján tanfolyami formában 73 részszakképesítést lehet tanulni. Emellett jelenleg közel 400 jóváhagyott programkövetelménnyel rendelkező szakképesítés található az ikk.hu weboldalán: az állatorvosi asszisztenstől kezdve, a sportmasszőrön át egészen a webfejlesztőig.

Már most nagyon népszerű a sminkes és szempillaépítő szakképesítés

Szabó Andrea, a TanfolyamOKJ.hu tanfolyamkereső oldal munkatársa szerint ez a lista folyamatosan bővülni fog, ahogyan olyan képzések is lesznek, amiket újonnan kezdhetünk tanulni 2022-ben.

„A szakmai képzések, szakképesítések körét a korábbi OKJ-ben szereplő, a Szakmajegyzék szakmái közé be nem került szakképesítések egy része, a korábbi OKJ-ban szerepeltetett egyes szakképesítés-ráépülések, illetve a rövidebb ciklusú és speciális tartalmú képzések alkotják. A kínálat egyébként hasonló a korábbi OKJ-s képzésekkel, de az eladó képzések esetében például számos új képzés is elérhető. Ilyen például a barkács áruházi eladó vagy a drogerista. A szépségipari képzéseknél újdonság a már most nagyon népszerű sminkes és szempillaépítő szakképesítés, illetve a vendéglátóipari képzéseknél is számos újdonsággal találkozhatunk, például süteménykészítő, vagy sütőipari és gyorspékségi munkás” – árulta el Szabó Andrea.

Az OKJ megszűnése után is szükség van a felnőttképzésre

A koronavírus járvány is megmutatta, hogy bármikor szükség lehet egy hirtelen pályamódosításra, amikor jól jön, ha nem csak egy szakmával rendelkezik az ember.

„A szakképesítések és részszakképesítések rövid idő alatt elvégezhetőek, és a képzések végén a záróvizsga letétele után államilag elismert bizonyítvány szerezhető. Tökéletes választás azoknak, akik munka és család mellett szeretnének tanulni, szakmát szeretnének váltani” – tette hozzá Szabó Andrea.

Online oktatás és képzési hitelek

Újdonság az új típusú szakképesítéseknél, hogy számos tanfolyam már online formában is elérhető. Szabó Andrea szerint érdemes szem előtt tartani az új Képzési Hiteleket is.

„A három hónapnál hosszabb szakmai képzések és a részszakképesítések esetében a tanulók igénybe vehetik a képzési hiteleket is, mely nagy könnyebbséget jelenthet a szakmaváltó felnőttek számára. Az államilag támogatott, kamatmentes vagy kedvező kamatozású hitellehetőségek a szak- és felnőttképzésben tanulók számára igényelhetők 18 éves kortól 55 éves korig.”

Két típusú Képzési Hitel közül lehet választani

A Képzési Hitel(1) egy szabad felhasználású hitel, amit akár havi 150 ezer forint értékben lehet igényelni. A hitel kamata 1,99 százalék. A kamatmentes Képzési Hitel(2) kötött felhasználású kölcsön, ami a választott képzés díjának összegét fedezi, legfeljebb félmillió forintig.

„Mindkét megoldás közös jellemzője, hogy nem szükséges a kölcsönhöz fedezet, nincs előzetes hitelbírálat, bármikor díjmentesen elő- és végtörleszthető. A futamidő 1-10 év között szabadon választható, a törlesztés egyenlő havi törlesztőrészletekben történik a képzés befejezése után. A különböző diák- és képzési hitelek egymással párhuzamosan vagy egymást követően is felvehetők” – tette hozzá a szakember.

Az új képzési hitelekre is érvényes a családtámogatási kedvezmény, vagyis a hitelfelvételt követően született második gyermek után az édesanyák tartozásának felét elengedik, a harmadik gyermek születése után pedig egyáltalán nem kell visszafizetni a kölcsönt. A Képzési Hiteleket 2021. május 31-től online, ügyfélkapus eléréssel elektronikusan lehet igényelni.