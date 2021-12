Lejárt az üres bocsánatkérések ideje a Rozmaring kunyhóban

A felesleges sajnálomokkal tele a kamra, tartja a mondás, ez most szó szerint kis híján katasztrófát okozott a Rozmaring kunyhóban. Hogy mit jelent a valódi bocsánatkérés, azt az M2 Gyerekcsatorna bábsorozata a gyerekek nyelvén mutatta meg. Az adáshoz kapcsolódó szülőknek szóló podcast vendégeként pedig Forró Bence, a Duna Televízió műsorvezetője osztotta meg gondolatait a témában.

Lomtalanításnak indult, sajnálomtalanítás lett belőle – miközben a Rozmaring kunyhó felesleges tárgyait dobozolták Napraforgóék, őszintétlen sajnálomokra bukkantak. Egész pontosan Kele fedezte fel a kamrában Rozmaring nagyi felesleges bocsánatkérés-gyűjteményét, amely hirtelen lavinaszerű növekedésnek indult és csaknem elárasztotta a lakot.

A gubák azonban képesek voltak arra, hogy leleplezzék önmagukat és bevallják, bizony sokszor kértek ők is úgy bocsánatot, hogy azt nem gondolták komolyan. Az üres, érzés nélküli szavak ugyanis nemcsak értelmetlenek, de még bántóak is lehetnek, hiszen a másik is megérzi a hazugságot.

A Rozmaring kunyhó 9. része IDE kattintva nézhető újra.

A témát a Rozmaring pillanatok a családnak című podcastban is alaposan körbejárták. A bábjáték szerzője és főszereplője, Trömböczky Napsugár és dr. Polányi Viktória tanácsadó szakpszichológus beszélgetőpartnere ezúttal Forró Bence, a Duna Televízió műsorvezetője volt.

A MédiaKlikken újranézhetők az epizódok, meghallgathatók a podcastok, sőt, további tartalmak is találhatók, többek között itt olvasható „Az én Rozmaring kunyhóm” című bábpályázati felhívás is, amelynek határideje egy héttel meghosszabbodott. Ha eddig még nem tetted, ne habozz, december 12-ig van lehetőséged megmutatni, Te milyen történetet mesélnél el a gubákkal! A Rozmaring kunyhó bábpályázatának legjobbjait egyedi ajándékcsomaggal jutalmazza az M2 Gyerekcsatorna.

Rozmaring kunyhó – szombatonként 18 órától, ismétlés vasárnaponként 08.10-kor, valamint péntekenként 19.50-kor az M2 Gyerekcsatornán!