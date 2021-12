Szunyoghy András: Ha Kecskemétre lépek, kicsit másképpen dobog a szívem

Rajzolni jó címmel készített sorozatot a Magyar Televíziónak, eddig 29 könyve jelent meg, munkáit 21 nyelvre fordították le, 2005-ben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet, 2008-ban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Szunyoghy András grafikusművész vezette az M5 kulturális csatorna műsorvezetőjét Kecskemétről elindulva a Tisza partján, családjáról és a Bozsó gyűjteményről mesélve. A művész a Szerelmes földrajz című műsor vendége volt.

„Ha Kecskemétre lépek, kicsit másképpen dobog a szívem” – mondta a művész. Nyolc éves koráig nevelkedett itt Szunyoghy András, sok emlék köti ide. Nagypapája a helyi tanítóképző rajz tanszékének a vezetője volt. A műsorban megszólal lánya, Szunyoghy Viktória festőművész és ifjabb Szunyoghy András, grafikusművész.

A Bozsó Gyűjteményben elmondta, megható számára ez a hely, hiszen a névadó Bozsó János a nagypapájával járt festeni, és három éves korában ő maga is velük tartott. A helyszínen időszakos kiállítások is megtekinthetők, ahol helyi művészek, így Szunyoghy András műveit is kiállították már.

A helyi színházban látott először színdarabot, méghozzá a János vitézt. A színház arcának nevezte Perczel Zitát, akivel barátok voltak, és akiről film is készült halála után. Tiszakécskén meglátogatták a református templomot, majd a közösségi házat, ahol Móricz Zsigmond is járt annak idején.