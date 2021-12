Szívrohamot kapott egy néző a focimeccsen

A Watford–Chelsea találkozót a 12. percben félbeszakították, mert egy néző szívrohamot kapott a lelátón, és azonnali egészségügyi ellátásban kellett részesíteni – számolt be a 101 Great Goals.

There appears to be some sort of medical emergency in the Graham Taylor Stand after fans alerted stewards and the linesman to an incident in the stand pic.twitter.com/INYiyAFTQD

— Layth (@laythy29) December 1, 2021