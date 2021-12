Szégyen a Wembley-ben: kesztyűs kézzel bánt az angolokkal az UEFA

Akár halált is okozhattak volna azok a részeg és drogos szurkolók, akik jegy nélkül jutottak be az angol nemzeti stadionba, a Wembley-be a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság döntője előtt – olvasható a most nyilvánosságra hozott jelentésben. Mint ismert, a brutális szurkolói rendbontásokat követően az angolok végül ugyanazt a büntetést kapták az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA), mint Magyarország.