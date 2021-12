Lendületet vehet a magyar női kézilabda-válogatott egy Szlovákia elleni sikerrel a vébén

A magyar csapat a csoportkörben sorrendben a szlovákokkal, a csehekkel és a németekkel találkozik, az első ellenfelet pedig kifejezetten jól ismerik Bíró Blankáék.

„Az első mérkőzések mindig nehezek, senki nem tudja, hogyan készült és milyen állapotban van a másik. Ha élvezzük a játékot, biztosan jó teljesítményt tudunk nyújtani, de ha görcsösek leszünk, akkor nem lesz egyszerű dolgunk. Azon vagyunk, hogy az első meccs ne legyen darabos, hanem a legjobb arcunkat tudjuk mutatni” – nyilatkozta szerdán Golovin Vlagyimir, a válogatott szövetségi kapitánya.

Debre Viktornak, a Dunaszerdahely női kézilabdacsapatának vezetőedzőjének komoly elvárásai vannak a válogatott felé: „Magasan mi vagyunk a favoritok, elvárható az első helyről továbbjutni és négy pontot vinni a középdöntőbe, mert mi vagyunk a legjobbak a csoportban”.

A két együttes Európa-bajnoki selejtezőjét október közepén csak két góllal, 30–28-ra veszítették el a szlovákok. A szomszédos válogatott 26 év után jutott ki ismét a női világbajnokságra, ami igencsak nagy szó. A nagytapolcsányi selejtezőmérkőzésen hat gólt szerzett Bízik Réka elmondta, a keretük nem változott jelentősen azóta.

