Aranylabda-káosz: nem az idei év az egyetlen, ami felháborodást váltott ki

Az Aranylabda történetében bőven voltak esztendők, amikor kisebb felháborodás övezte a díjazott személyét. 1960-ban a bajnokcsapatok Európa-kupájában Puskás Ferenc 36 meccsen 47 gólt lőtt, a torna döntőjében a Frankfurt ellen négyszer is, helyette a Barcelona játékosa, Luis Suárez kapta az Aranylabdát. 1999-ben a Manchester Uniteddel Bajnokok Ligáját, bajnokságot és FA-kupát is nyerő David Beckhammel szemben a Barcelonával bajnoki címig jutó, de a BL-csoportkörben a későbbi döntős MU–Bayern-kettős mögött csak harmadikként végző katalánok támadója, Rivaldo vette át az elismerést.

Igaz, abban az évben a brazil válogatottal Copa Américát is nyert, és a spanyol ligában is 24-szer vette be az ellenfelek kapuját – valljuk be, ez kicsit talán kiegyenlíti a mutatót. 2006-ban Fabio Cannavaro kapta az Aranylabdát, ami a világbajnokságot nyerő olasz válogatott csapatkapitányaként és vezéreként nem is lenne meglepő, csak a végső diadalhoz kellett egy ihletett formában védő kapus is.

A fantasztikus Gianluigi Buffon az egész tornán hatalmas bravúrokat mutatott be, a franciák elleni döntőben is, például Zinédine Zidane fejesénél a hosszabbításban.

Mégis, a mögöttünk hagyott évtizedben egyre több esetben maradt jóval hosszabb ideig közbeszéd tárgya az Aranylabda díjátadója. Egyrészt azért, mert 2009-től elképesztő sorozat vette kezdetét, hiszen 2017-ig kizárólag Lionel Messi és Cristiano Ronaldo ért fel a csúcsra – 2018-ban Luka Modric, a Real Madrid játékosa megtörte a sorozatot –, majd 2018-ban ismét Messié az Arnylabda. Másrészt azért, mert a két futballzseni mögött akadtak mások is, akik jobban megérdemelték volna az elismerést.

Messi 2010-ben például barcelonai klubtársait, Andrés Iniestát és Xavit előzte meg a képzeletbeli dobogón. Utóbbi kettő világbajnok lett Spanyolországgal, Argentína viszont a negyeddöntőben nem éppen emelt fővel búcsúzott a Dél-Afrikában rendezett tornától.

Abban az évben brillírozott a holland Wesley Sneijder is, aki Bajnokok Ligáját, olasz bajnokságot és kupát nyert az Internazionaléval, a vb-n pedig döntőzött, nem mellesleg öt gólt is szerzett a tornán, amellyel holtversenyben a legeredményesebb volt. Messi aranylabdás lett, a többiek meg csalódottan nézhették.

A három évvel későbbi ceremóniának is nagy visszhangja volt. Az újságírók Cristiano Ronaldót vélték a legjobbnak, a valóságban azonban szinte mindenki a francia Franck Ribéryt szerette volna díjazottként látni, mondhatni, teljes joggal, ugyanis öt nagy címet is bezsebelt abban az évben. A Bayernnel triplázott, azaz bajnokságot, kupát és BL-t nyert, majd ehhez még hozzá jött egy Európai Szuperkupa és egy klubvilágbajnoki elsőség is.

„Ma is azt gondolom, engem illetett volna az Aranylabda. Nem irigylek semmit Messitől és Ronaldótól, de ezerszer megkérdeztem magam azóta: miért nem én? Minél többet gondoltam rá, annál nagyobb undor fogott el” – mondta Ribéry tavaly a L’Équipe-nek.

Egy évvel később a német válogatottra szegeződött a világ tekintete, miután az együttes Brazíliában kisebb erődemonstráció keretében a negyedik világbajnoki címét gyűjtötte be. Sokan úgy vélték akkor, hogy a világbajnok csapat középpályása, Toni Kroos, vagy az élete formájában védő kapus, Manuel Neuer gyűjti be a díjat, Cristiano Ronaldo viszont semmiképp sem.

Kroos és Neuer kulcsjátékosa volt a Nationalelfnek, előbbi azonban még a három legjobb közé sem került be, utóbbi harmadikként zárt a listán, miközben Ronaldo az egész vébén szinte láthatatlan volt.

2010 és 2015 között a France Football a FIFA-val közösen ítélte oda az Aranylabdát, az öt év alatt három esetben is, a végeredmény miatt kirobbant elégedetlenség már-már korrupció gyanúját is felvetette.

A francia válogatott 2018-ban másodszor is világbajnok lett, támadója, Antoine Griezmann pedig bő 300 szavazattal kapott kevesebbet az Aranylabda díjátadóján győztes Luka Modricnál. Nagy kérdés persze, hogy mi ér többet: Modric esetében a BL-győzelem és a vb-döntő, Griezmann-nál a világbajnoki cím és az Európa-liga elsősége lehetett volna az aduász.

Egy évvel később Lionel Messi mindössze hét szavazattal előzte meg a Liverpool holland kiválóságát, Virgil van Dijkot. A legtöbben a csodálatosan menetelő, a Bajnokok Ligáját pont a Barcelona ellen egy varázslatos elődöntőbeli fordítás után megnyerő, az angol bajnoki címről egy ponttal lemaradó Liverpool egyik sztárját látták volna inkább a képzeletbeli dobogó tetején, mondjuk Virgil van Dijkot, esetleg Sadio Manét.

A holland védő az egész szezonban szinte élő falként akadályozta meg, hogy az ellenfelek bevegyék a liverpooli kaput, Mané pedig 22 bajnoki találata mellett káprázatos futballal szórakoztatta a nézőket.

Messi 50 mérkőzésen szerzett 51 góllal fejezte be a 2018-2019-es idényt, szintén lehengerlő játék keretében, azonban a barcelonai bajnoki cím és a Liverpool elleni BL-kiesés miatt az említett másik két játékos joggal bízhatott volna a díj elnyerésében.

A hétfői díjátadón Lionel Messi mindössze 33 ponttal előzte meg Robert Lewandowskit, aki sokak szerint nem csak a tavalyi, hanem az idei teljesítményével is bőven megérdemelte volna a dicsőséget.

Tavaly, amikor a pandémia miatt nem osztották ki a futballvilág legjelentősebb egyéni elismerését, Lewandowski bajnok és kupagyőztes, valamint Bajnokok Ligája-győztes lett a Bayern Münchennel, idén pedig amellett, hogy megnyerte a klubvilágbajnokságot, elképesztően eredményes volt a gólgyártásban.

A 33 éves lengyel játékos az előző Bundesliga-szezonban 41-szer vette be az ellenfelek kapuját, ezzel megjavította Gerd Müller megdönthetetlennek hitt rekordját, s már a mostani idényben is 25 gólnál jár 20 tétmeccs után. A naptári évet tekintve 53 tétmérkőzésen szerzett találata van, ezzel messze a legeredményesebb játékos az öt legnagyobb európai bajnokságot tekintve.

Mint ahogyan a korábbi véleményes döntések esetében, most is bőven akadtak kritikus hangok az eredménnyel kapcsolatban.

„Mindenekelőtt el kell mondanom, hogy egyáltalán nem érdekelnek az egyéni díjak. Amik vannak, azonban legyenek igazságosak. Számomra Benzema lett volna a győztes, ha valóban az elmúlt év legjobb játékosát kell megválasztani, mert én testközelből látom, mennyire kivételes futballista” – mondta az Aranylabda-szavazásról Toni Kroos.

Toni Kroos: “Why didn’t Benzema win the Ballon d’Or? I don’t know but Leo didn’t deserve it. There is no doubt that he was the best player of the decade with Cristiano, but this year there should have been other players in front of him.”#BallondOr pic.twitter.com/xSrUUPHuHg — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 30, 2021

Iker Casillas, a Real Madrid és a spanyol válogatott korábbi legendája még élesebb kritikát fogalmazott meg.

„Egyre nehezebb hinnem ezekben a díjakban. Számomra Messi minden idők öt legjobb labdarúgója közé tartozik, de észre kell venni, hogy ki a legjobb játékos egy adott szezonban. Nem olyan nehéz, csak többen ezt megnehezítik” – írta közösségimédia-oldalán a spanyol kapus.

Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol.Para mi,Messi,es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta!Lo hacen difícil otros! 🤦🏻‍♂️ — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 30, 2021

Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere szintén értetlenül áll a végeredmény előtt.

„Bármikor oda lehet adni Messinek azért, amilyen pályafutás áll mögötte, vagy azért, amilyen futballist, de hogy ezúttal nem Lewandowskinak adták, összességében elég furcsa” – nyilatkozta.

“You don’t have to ask me – it’s your fault!” 😂 Jurgen Klopp admits he was ‘surprised’ that Mo Salah didn’t finish higher in the #BallonDor standings and couldn’t quite believe that the top prize didn’t go to Robert Lewandowski.pic.twitter.com/F91qXg5LXF — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 30, 2021

Élesen kritizálta az Aranylabda-szavazás végeredményét Pini Zahavi, Robert Lewandowski ügynöke is.

„Nagy gratuláció Lionel Messinek, aki nagyszerű futballista és a sportág örök legendája” – mondta. „De a 2021-es Aranylabda nem az övé. Ez nem. Az Aranylabda idén Robert Lewandowskié. Nem lopták meg, de ő érdemelte volna. Nem csoda, hogy sok százmillió szurkoló nehezen hiszi el ennek a rangos versenynek a végeredményét. A hétfő estének azzal kellett volna végződnie, hogy Robert az első Aranylabdáját ünnepli” – állította Zahavi.

Lewandowski’s agent Pini Zahavi: “Big congratulations to Messi, he’s an impressive player and an internal football legend. But the 2021 Ballon d’Or does not belong to him, not this time. The Ballon d’Or belongs to Robert Lewandowski” [@kessler_philipp, @mano_bonke] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 30, 2021

Dani Alves, Messi volt barcelonai csapattársa sem az argentin klasszisnak adta volna a díjat, és egy egészen különleges üzenetet hagyott a futballvilágnak.

„Úgy gondolom, Messi nagyszerű jelölt volt, minden statisztika mellette szólt, hogy újra megnyerje. De őszintén szólva, ebben az évben számomra minden egyéni díj Christian Eriksent illeti. Ezzel kell üzennünk a világnak, hogy az élet sokkal fontosabb a futballnál, vagy bármi más sportnál” – nyilatkozta a nemrég a Barcelonához visszatérő játékos.

🎙| Dani Alves: “I would give the Ballon d’Or to Eriksen, it would be a strong message to the football world. In terms of player of the year, Messi is the best in the world, as in all the last 20 years.” #BalondeOro pic.twitter.com/Pp2A7AdYCs — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 29, 2021

Mohamed Szalahot, a Liverpool egyiptomi sztárját tegnap az Everton elleni angol bajnoki után kérdezték meg a szavazásról és az idei Aranylabda-listán elért hetedik helyezéséről is. A gólvágó pedig egészen egyértelmű módon fejezte ki magát: gúnyosan nevetett egyet, és csupán annyit mondott, hogy „no comment”.

A Nemzeti Sport azt is megírta, hogy a Cristiano Ronaldót éltető cr7.o_lendario szurkolói oldal, amelynek 324 ezer követője van az Instagramon, egy hosszabb bejegyzésben nehezményezte azt, hogy ismét Messi kapta az Aranylabdát, ráadásul kedvencük csak a hatodik helyen végzett a szavazáson.

„Kinek adták a díjat? Messinek, aki csak egy Király-kupát nyert a Barcelonával és az elmúlt évben kifejezetten gyengén teljesített a rangadókon. Megnyerte a Copa Américát, amit eredetileg négyévente rendeznek meg, mostanában mégis majdnem minden évben van. A torna játékosa lett, de nem szerzett gólt az elődöntőben és a fináléban sem, a PSG játékosaként pedig gyenge idényt fut. Ahhoz, hogy Cristiano Ronaldo megnyerje a díjat, 300 százalékot kell nyújtania. Messinél ez fordítva van, egy visszafogott évadban is neki ítélik a trófeát. Lopás. Szégyen” – olvasható a bejegyzésben.

Ami pedig már csak hab a tortán, hogy amikor a bejegyzésben felsorolták Ronaldo eddig elért eredményeit, a portugál szupersztár hivatalos Instagram-oldala kedvelte azt, és hozzá is szólt: „Tények.” A kommentet később eltávolították a bejegyzés alól.

This comment from Cristiano Ronaldo’s Instagram account on a post claiming Lionel Messi ‘robbed’ the Ballon d’Or award 😳 pic.twitter.com/xgpVEZT6Nf — ESPN FC (@ESPNFC) December 1, 2021

Lionel Messi 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 és 2019 után kapta meg újra a futballvilág legrangosabb egyéni díját, amelyről a France Football által felkért szakújságírók szavazatai döntenek. Az argentin sztár elmondta: őt magát is meglepte a végeredmény, ugyanis azt hitte, hogy két évvel ezelőtt állt utoljára Aranylabdával a kezében.

A címlapfotón Lionel Messi, a Paris Saint-Germain francia labdarúgóklub játékosa az év legjobb labdarúgójának járó Aranylabdával a párizsi Chatelet Színházban rendezett díjátadó ünnepségen 2021. november 29-én (MTI/AP/Christophe Ena)