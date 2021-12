A második félidőben verte meg Szlovákiát a magyar női kéziválogatott a vb-nyitányon

A Spanyolország keleti részén, Llíriában lejátszott mérkőzés legeredményesebb magyar játékosa Klujber Katrin és Háfra Noémi volt hét-hét góllal, a magyar válogatott két legjobbja közül utóbbit választották a mezőny legjobbjának.

A magyar csapat döcögősen kezdte a nyitómeccset, sok hibával játszott. A helyzeteit meglepően jól kihasználó szlovák válogatott eleinte sok kellemetlenséget okozott, a félidő 16–16-os döntetlennel zárult. A második játékrészben azonban már összeszedettebb volt a magyarok csapatjátéka, és a támadójáték is feljavult.

🇭🇺🆚🇸🇰 30 tight minutes and the score is even! Hungary and Slovakia are level at 16:16 👀 #Spain2021 #sheloveshandball pic.twitter.com/QHlYH2gqGf

— International Handball Federation (@ihf_info) December 2, 2021