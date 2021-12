Különleges zenei élményekkel támogatja a Jónak lenni jó! gyűjtését a Magyar Rádió Művészeti Együttesei

Az Újévi Nyitányra, Vásáry Tamás Brahms-sorozataira, valamint Carlo Montanaro és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyére szóló jegyekkel segíti a Jónak lenni jó! karitatív akciót a Magyar Rádió Művészeti Együttesei. A közmédia jubileumi kampányának idei kedvezményezettje a covid-árvákat segítő Regőczi Alapítvány.

Tíz évvel ezelőtt hirdette meg először a közmédia a Jónak lenni jó! kampányát, amely minden évben egy-egy nemes ügy mellé áll. Az elmúlt években a karitatív akciónak köszönhetően csaknem 1,7 milliárd forint értékű adomány jutott el a rászorulókat segítő szervezetekhez. A hazai médiában egyedülálló kezdeményezés során a közmédia minden évben adakozásra buzdítja az embereket. A 1357-es számot tárcsázva, vagy a 1357-es számra küldött sms-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni az idei kedvezményezettet, a covid-árvákat és családjaikat segítő Regőczi Alapítványt. Emellett az alapítvány két bankszámlaszámára is várja a segíteni vágyók hozzájárulásait.

Minden évben csatlakoznak hazai és világsztárok is a gyűjtéshez. Az eladott, vagy árverés során értékesített relikviákból milliókkal segítették már eddig is a támogatott szervezetek munkáját. Idén sincs hiány felajánlásokból, hiszen sportolók, képzőművészek és színházak is támogatják a gyűjtést, ahogy a Magyar Rádió Művészeti Együttesei is, amely öt hangversenyjegy-csomaggal járul hozzá a karitatív akcióhoz.

A jótékonysági akció keretén belül megvásárolható két belépőjegy a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, a Zeneakadémia és az M5 közös évköszöntő koncertjére, az Újévi Nyitányra, amely január 1-jén, 18 óra 5 perckor kezdődik a Zeneakadémia Nagyteremében és amelyet élőben közvetít a Bartók Rádió. Az elmúlt két évben a muzsika kedvelői a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia közös koncertjével indíthatták az újesztendőt január 1-jén este. Népszerű zeneműveket hallhattak Magyarország legkiválóbb karmestereinek irányításával, először Vásáry Tamás, majd Kovács János vezényelte az együttest és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem fiatal tehetségeit. Nem lesz ez másképp most sem, a pezsdítő dallamokat 2022 első napján Medveczky Ádám Kossuth-díjas karmester, a Zeneakadémia oktatója dirigálja. A hangversenyen közreműködik Marley Erickson (hegedű), Matuska Flóra (cselló), Eszenyi Zsombor Dániel (klarinét) és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara.

Megvásárolható ezen kívül Vásáry Tamás Brahms-sorozatának januári, februári, illetve márciusi, továbbá Carlo Montanaro és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának április hangversenyére is alkalmanként két belépőjegy. A koncerteket a Zeneakadémia nagytermében rendezik, részletes leírást a radiomusic.hu oldalon találnak.

A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek belépőjegyei a többi felajánlással együtt a Jónak lenni jó! honlapján megvásárolhatók.

A beérkezett felajánlásokról és karitatív kampányról minden információ megtalálható a Jónak lenni jó! weboldalán, a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon!