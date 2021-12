Élete legjobb döntéséről beszélt Balázs Péter a Család-barátban

Megható pillanatoknak lehettek tanúi a Család-barát nézői, Balázs Péter a legutóbbi adásban feleségének mondott köszönetet, aki egész életében mögötte állt. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész személyes fotóalbumát vitte el a Duna Televízió műsorába, ahol élete fontos állomásairól mesélt.

„Csodálatos életünk volt, amit Csillának köszönhetek, egész életemben mellettem, mögöttem állt, vitte, nevelte a családot és most is ezt teszi” – mondta a Család-barát stúdiójában Balázs Péter, megmutatva a nézőknek esküvői képét. „Azóta is ez az egyik legszebb és legfontosabb cselekedetem” – mondta arról a napról, mikor 1967-ben feleségül vette Botár Csillát. Azóta már két gyerek és négy unoka alkotja a családot, akikről szintén hozott képet a színművész a Duna Televízió nézőinek.

Személyes fotóalbumában olyan ritka képeket is megmutatott, amelyen még kisbabaként látható, de Kern Andrással, Verebes Istvánnal, sőt Mádl Ferenccel és feleségével közös felvételeket is hozott. Ez utóbbi különösen fontos Balázs Péter számára, hogy miért, az kiderül a beszélgetésből, amelyet IDE kattintva lehet újranézni.

A Duna Televízión látható Család-barát magazin hétköznaponként 10.25-től várja a nézőket a képernyők elé, szombatonként 10.25-től pedig a hétköznapi adások legemlékezetesebb pillanataiból láthatnak válogatást az érdeklődők.