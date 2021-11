Kitörte a nyakát, de csendben ment el a Forma–1 utolsó mohikánja

Megosztás Tweet



Vasárnap, 79 éves korában elhunyt Sir Frank Williams, a Forma–1 harmadik legrégebbi csapatának alapítója. Williams volt az utolsó csapatvezető, aki még versenyzett Enzo Ferrari és Bruce McLaren autói ellen, kilenc konstruktőr-világbajnoki címe alapján pedig a sportág egyik legeredményesebb csapatát kovácsolta össze. Autói domináltak az 1980 és 2000 közötti időszak nagy részében, ennek, valamint céltudatosságának köszönhetően a kerekesszékes csapattulajdonos páratlan örökséget hagyott maga után.

Frank Williams (jobbra), a Williams-BMW F1-es csapat vezetője beszélget egyik mérnökével a Forma-1-es Európa Nagydíj szabadedzése után a németországi Nürburgringen, 2003. június 28-án. A Williams istállót Sir Frank Williams alapította 1977-ben. (Fotó: EPA/Roland Weihrauch)

Frank Williams az 1960-as évek elején versenyzőként is kipróbálta magát, de hamar belátta, hogy ő inkább csapatvezetésre, emberek irányítására termett. 1966-tól kezdve saját csapata, a Frank Williams Racing neve alatt versenyzett olyan neves versenyautó-építőkkel együttműködve, mint a Brabham, a March vagy a De Tomaso. Williams éppen csak belekóstolt a sikerekbe, amikor pilótája, Piers Courage halálos balesetet szenvedett 1970-ben a Holland Nagydíjon. Barátja tragédiája, valamint az állandó pénzhiány miatt Williams első próbálkozása rövid életűnek bizonyult.







On the day a Frank Williams racing car takes pole, let's remember Piers Courage, who died OTDI 1970. ©LAT pic.twitter.com/2JOCmG2sCd — Henry Hope-Frost (@henryhopefrost) June 21, 2014

Frank Williams neve hallatán az 1970-es évek közepén mindenkinek két dolog jutott eszébe: törhetetlen vállalkozói kedve, valamint a krónikus pénzhiány, amivel küszködött. Legendás módon egy didcoti telefonfülkéből működtette vállalkozását, miután a bérleti díj nem fizetése miatt kiköltöztették az addig használt üzemcsarnokból.

Williams azonban – ahogy életében oly sokszor – felállt a padlóról: eladta csapatát egy kanadai olajmágnásnak, majd úgy döntött, tiszta lappal újrakezdi, és 1977-ben megalapította a Williams Grand Prix Engineering nevű vállalkozását.

Ezúttal szerencsés kézzel választott, ugyanis Patrick Headdel állt össze. A korszak egyik legjobb tervezőmérnöke 1978-tól egymás után tervezte és építette a jobbnál jobb versenyautókat a Williams-istálló számára. Amíg Head az autók fejlesztésével foglalkozott, addig Williams a szponzorokat hajtotta, így jutott el Szaúd-Arábiába, ahol elsőként sikerült gazdag támogatókat bevonnia egy F1-es projektbe.

Ron Dennis, a McLaren csapatfőnöke (balra) és Frank Williams, a Williams-BMW csapatfőnöke (jobbra) beszélget az F1-es Amerikai Nagydíj első szabadedzésén Indianapolisban, 2004. június 18-án. Sir Frank Williams 2021. november 28-án, 79 éves korában elhunyt (Fotó: EPA/Gero Breloer)

A szaúdi királyi család támogatásának köszönhetően a Williams egyre jobb mérnököket tudott szerződtetni, akik Patrick Head vezetésével 1979-ben megépítették az FW07-es típust. Az ausztrál Alan Jones dominált a szezon második felében a Forma–1 történtének egyik legjobb autójával, de ekkor még lecsúszott a világbajnoki címről. 1980-ban azonban minden összejött: Jones megszerezte az egyéni, Frank Williams csapata pedig a gyártók Forma-1-es világbajnoki címét. Kitartása meghozta gyümölcsét.

A következő két évtized javarészt a Williams-istálló dominanciájáról szólt. Williams és Patrick Head technikai szemlélettel dirigált, és noha a nagy csapatok közül az utolsók között váltottak a hagyományos szívómotorokról turbókra, a Hondával, majd a Renault-val megkötött motorpartneri megállapodások révén a kezdeti óvatosság busásan megtérült.

Olyan legendás pilóták szereztek világbajnoki címeket Williams-kocsikkal, mint Keke Rosberg (1982), Nelson Piquet (1987), Nigel Mansell (1992), Alain Prost (1993), Damon Hill (1996) vagy Jacques Villeneuve (1997).

A didcoti gárda 1980 és 2000 között kilenc alkalommal szerezte meg a konstruktőr-világbajnoki címet – amelyet Frank Williams mindig hangsúlyosan többre értékelt, mint egy egyéni vb-sikert –, és harmadikként tudott 100 nagydíjat nyerni a Ferrari és a McLaren után.

A brit Damon Hill élete első F1-es győzelmét szerzi az 1993-as Magyar Nagydíjon. A Williams-Honda és Williams-Renault autók összesen hét futamgyőzelmet arattak a Hungaroringen

A sikereket azonban nehéz időszakok tarkították, amelyekbe egy kevésbé erős ember belerokkant volna. Frank Williams az 1986-os szezont megelőző utolsó tesztelésről tartott a marseille-i repülőtérre, amikor közúti versenybe bonyolódott frissen szerződtetett pilótájával, Nelson Piquet-vel. Williams bérelt Ford Escortja az egyik kanyarban lecsúszott az útról, és többszöri átpördülés után az árokba borult. A csapatfőnök közel egy órát töltött fejjel lefelé lógva a roncsban, csak a biztonsági öv tartotta a testsúlyát. Williams súlyos gerincsérülést szenvedett, melynek következtében mellkastól lefelé lebénult, és hátra lévő életére kerekesszékbe kényszerült.

Az orvosok azt mondták neki, lélekben készüljön fel, hogy legfeljebb tíz évet élhet így, de Frank csak mosolygott ezen.

„Azt a kocsit én vezettem, de túl sokat vállaltam. Kitörtem a nyakamat, és nem akarom másra hárítani a felelősséget. Mostantól egy másfajta életet kell élnem”

– világított rá önkritikusan a száraz valóságra 1986 áprilisában.

Gyógyterapeutái szigorú módszereit pontról pontra betartva négy hónap alatt felépült annyira, hogy tolószékben ott lehetett az 1986-os Brit Nagydíjon, így ismét élőben láthatta pilótái, Mansell és Piquet nagyszerű csatáját a győzelemért.

Nigel Mansell posing together with Frank Williams at Brands Hatch ~ 1986 British Grand Prix pic.twitter.com/MsrfNGyfcS — Classic Formula 1 (@ClassicFormula1) December 16, 2014

A csapat legsikeresebb pilótáinak névsorából sokak számára hiányzik Ayrton Senna neve, pedig Frank Williams az elsők között volt, aki F1-es tesztelési lehetőséget adott 1983-ban az akkor még csak kiemelkedő F3-as tehetségnek tartott brazilnak. Senna végül 1994-ben, Alain Prost visszavonulása után mutatkozhatott be „élesben” is a kilencvenes évek domináns csapatánál. Csupán három futamon vehetett részt, melyek közül az utolsót, a San Marinó-i Nagydíjat már nem tudta befejezni tragikus balesete miatt.

Az olasz hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés miatt nyomozást indítottak Frank Williams, valamint Head és a csapat technikai igazgatója ellen, ami csak három és fél évvel később, 1997 decemberében zárult felmentő ítélettel.

A Williams utolsó sikerkorszaka a 2000-es évek első felére esett. Ralf Schumacher és Juan-Pablo Montoya kocsiját a BMW bivalyerős, 950 lóerős erőforrásai hajtották, de ezek is kevésnek bizonyultak egy újabb világbajnoki trófeához a Ferrari, a McLaren és a Renault 21. századi módszerekkel szervezett „nyerőgépezeteivel” szemben.

Frank Williams a rá jellemző öntudatossággal 2005-ben még elküldte melegebb éghajlatra a BMW vezetőit, amikor azok felajánlották, hogy kivásárolják a csapatából, tizenöt évvel később azonban már nem tudott nemet mondani egy amerikai pénzügyi csoport ajánlatára.

Aquí dando aún más razones para que el gran piloto Juan Pablo Montoya siga siendo tendencia! El hermoso sonido del BMW de Williams en Monza, 2004 ♥️🏁 pic.twitter.com/vCSt5pI15i — 🥑 Daniel Vivas.  (@DaNielViBarr) April 2, 2020

A 75. életévét 2017-ben betöltött csapatalapító – aki helyett akkor már a lánya, Claire irányította a versenyistálló mindennapi ügyeit – 2020 szeptemberében belátta, hogy a Forma–1 az életévé vált, de a sportág az évtizedek során túlnőtt rajta, és egy családi alapon működő vállalkozás többé nem lehet sikeres a szinte korlátlan forrásokkal rendelkező gyári csapatok ellen.

Thoughts go out to @WilliamsRacing & Claire Williams and everyone who has ever worked with or been around Sir Frank Williams. RIP pic.twitter.com/QGRd8eOqAQ — Berni Cortes (@cortes_berni) November 28, 2021

Sir Frank Williams – akit 1997-ben a francia Becsületrenddel tüntettek ki, 1999-ben pedig a Brit Birodalom Lovagja kitüntetést vehette át az angol királynőtől – túlélte a pénztelenséget, az F1-es gumiháborúkat, egy súlyos autóbalesetet, a sportág irányításáért folyó hatalmi viszályokat és a koronavírus-fertőzést követő kórházi kezelést. Túlélte számos autó- és motorgyártó sikeretelen F1-es próbálkozását is, miközben ő sokszor az árral szemben, büszkén irányította saját, családi tradíciókon alapuló csapatát. Élete utolsó éveiben – immár milliomosként – sokat mosolygott, és igyekezett palástolni fájdalmát, amelyet 2013-ban elhunyt felesége, Virginia, valamint Senna 1994-es elvesztése miatt érzett.

A halál egy angliai kórházban, lánya és két fia körében érte a Forma–1 leghosszabb ideig szolgáló csapatfőnökét, aki úgy tudott lépést tartani a Ferrarival és a McLarennel, hogy sohasem „csapott le” szponzorokat a riválisai kezéről.

Frank Williams így a végsőkig megőrizte egyenes gerincét, még egy kerekesszékben ülve is. Sokan vélik úgy, hogy nem lesz több ilyen ember a száguldó cirkuszban.

Címlapfotón: Sir Frank Williams a Forma–1-es Magyar Nagydíj időmérő edzése alatt a mogyoródi Hungaroringen, 2009. július 24-én (Fotó: EPA/Felix Heyder)