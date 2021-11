Biztos, ami biztos

Megosztás Tweet



Néha az az érzése támad az embernek, hogy a világ egyik része teljesen elvesztette a józan eszét. Egyes, sajnos meglehetősen nagy hatalommal és befolyással bíró emberek olyan dolgokat mondanak nyilvánosan, olyan dolgokról döntenek és számolnak be róla büszkén, hogy nem nagyon marad más, mint felállítani a diagnózist: ezeknél az embereknél teljesen elmentek otthonról – írta Bende Balázs, a közmédia vezető külpolitikai újságírója blog oldalán.

Elsőre ijesztő gondolat, hogy olyanok, akik milliók sorsáról döntenek, nem tűnnek beszámíthatónak. Aztán amint kicsit tovább gondoljuk az egészet, és rájövünk arra, hogy talán nem is ez a legrosszabb forgatókönyv. Ennél sokkal rosszabb, hogy ezek az emberek bennünket akarnak teljesen hülyének nézni.

No, sakk matt. Ki a hülye, én vagy te? – kérdezi az óvodás mondóka, és tudjuk, hogy bármit válaszolunk rá, csak rosszul jöhetünk ki belőle.







Az Európai Bizottság svéd belügyi biztosának legutóbbi nyilatkozatát hallva elkezdett meginogni egy pillanatra az a magabiztos meggyőződésem, hogy nekem van igazam, és nem velem van a baj. Mert ha Ylva Johansson hivatalosan normális, akkor én biztos nem vagyok az.

A szocialista politikus ugyanis azt tálalta teljesen nyilvánosan, és az európai Bizottság ezzel teljesen egyező meggyőződését taglalva, hogy Európa nem tudta volna felvenni a harcot a járvánnyal, és nem tudott volna elindulni a gazdasági kilábalás irányába a tömeges migráció nélkül.

Kicsit bíztam benne, hogy én hallom rosszul, ezért meghallgattam még egyszer. Tényleg ezt mondta. ÉS sem akkor, sem azóta egyetlen pszichiáter sem állt elé, hogy jajj, drága Johansson néni, be kellene venni a bogyókat, mert ebből még baj lesz, ha ilyeneket tetszik mondani. Este tejbegríz lesz, menjünk vissza a kórterembe.

Mivel ilyen nem volt, csak az én készülékemben lehet a hiba. Az én valóságom ugyanis teljesen mást mutat. 2015-óta egyre többen látják, látjuk, hogy bizony a tömeges és ellenőrizetlen bevándorlás nem jó. Az elmúlt 6 évben százak haltak meg a migrációs útvonalon érkezők közé vegyült iszlamisták által elkövetett merényletekben. Nők, gyermekek ezreit erőszakolták meg az európai értékekre fittyet hányó bevándorlók.

Amikor felütötte a fejét a járvány, az európai országok is igyekeztek lezárni határaikat. Persze Ylva Johansson már akkor is azt mondta, hogy ez nem jó, mert a sorompó nem állítja meg a vírust. Ez részben igaz, de a vírust hordozó illegális migránsok tömegét igen. És ha már Brüsszel nem, akkor a tagállamok maguk zártak. Kiderült ugyanis, hogy a tömeges illegális migráció komoly közegészségügyi veszélyt jelent pandémia idején. No, ennyit arról, hogy nélkülük nem tudjuk legyőzni a járványt.

Aztán a lezárások és leállások miatt kialakult gazdasági válság egyik legnagyobb vesztesei a munkavállalók, akik közül milliók, sőt, tízmilliók vesztették el állásaikat és megélhetésüket. Igen, biztosan igaza lehet Johansson biztosasszonynak, ebben a helyzetben kifejezetten előnyös lehet további százezreket és milliókat eltartani közpénzen, segélyből. Hiszen ugye a migráns nem kaphat kevesebbet, mint egy helyben élő adófizető – ezt mondja ki a bevándorláspártiak szentírása, a Soros-terv is.

Korábban is mondott már hasonlókat Ylva Johansson baloldali és bevándorláspárti belügyi biztos. Azt jelentette ki, hogy a migránsok tisztelni akarják az értékeinket.

Majd alig pár napra rá jöttek a hírek, hogy migráns gyilkolt papot, nőt azért, mert dolgozott, és erőszakolt meg gyereket, csak mert nem muszlim, az ő élete mit sem ér. Szóval már neme először téved… vagy inkább próbál meg bennünket teljesen hülyének nézni.

Ez egyszer már bejött, nagyban, a briteknél. A nagy háború után, amikor rengeteg férfi meghalt a fronton, és nem volt ki újjáépítse az országot, a londoni kormány kitalálta, hogy a gyarmatokról hozzanak munkásokat. A vendégmunkásnak is jó, hiszen jó pénzt kap, a királyságnak is jó, mert szépen épül, ráadásul olcsón. Persze mindez csak átmeneti, amikor már nem kell, vagy eleget keresett, hazamegy. Aztán amikor egyre többen jöttek, szállást kellett nekik építeni. Egész negyedeket, ahol aztán szépen tömbbe tömörültek, világ lett a világon belül. Kialakult a párhuzamos társadalom.

És egyszer csak a londoniaknak nem tetszett a törvényen kívüli közösség, a bűnözés, az idegen kultúra egyre erősebb befolyása. Felháborodtak és számon kérték a kormányt, amely eleinte nem értette, mi a baj. Hiszen szépül az ország, és mindjárt hazamennek a vendégek. Csak mire rájöttek, hogy a vendégek nem mennek, sőt, már a családjaik is itt vannak, akkor már késő volt.

És jön a zseniális gondolat. Ha már nem tudunk mit kezdeni a helyzettel, győzzük meg a londoniakat, hogy ez nekik nagyon jó. És jöttek a lózungok. Egy jó curry-ért már nem kell a gyarmatokra menni, elég a sarokig gyalogolni, már ezt is elhoztuk nektek. Mennyivel színesebb és érdekesebb lett a világunk! Annyi mindenről tudunk beszélni más kultúrájú emberekkel. És ami a legfontosabb, mi magunk lettünk ettől sokkal jobbak! És ha eleget hallja, elhiszi a tömeg.

No, valami ilyesmi lehet Ylva Johansson nyilatkozatai mögött. És ha csak róla lenne szó, legyinthetnénk, hiszen a mi határainkat mi védjük, Johansson asszony pedig megpukkadhat, akkor sem telepítünk be migránstömegeket.

Csakhogy már itthon is hallani mindezt. Magyarország nem csak képes befogadni messziről jött embereket, de jól is járna sokakkal – mondta ezt pár éve Gyurcsány Ferenc, és ezen szavait szinte visszhangozza a brüsszeli elit és a Soros-hálózat legújabb üdvöskéje. Márki-Zay Péter szerint semmi baj a migránsokkal, még senkit nem bántottak. Sőt, a tömeges bevándorlás csak jót tehet egy társadalomnak, a gazdaságnak, és amúgy is gyorsan integrálódnak. Ja, persze, pont erre jó példa Németország, Hollandia, Franciaország vagy éppen Svédország.

A baloldal miniszterelnök jelöltje egy percig sem állna ellen a brüsszeli követelésnek, megnyitná a határokat és az országot a migránsok előtt. Teljesítené a Soros-tervet az utolsó betűig.

Ylva Johansson a már Európában lévő bajról igyekszik meggyőzni a nyugatiakat, hogy az nem baj, sőt, az jó. Márki-Zay pedig bennünket akar meggyőzni arról, hogy hozzuk csak be a bajt, jó lesz az nekünk.

Jövő tavasszal azonban rajtunk a sor, hogy megmutassuk mindannyiuknak, nem hagyjuk magunkat hülyének nézni.

Kiemelt kép: Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyekért felelős tagja felszólal az Európai Parlament strasbourgi üléstermében (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Frederick Florin)