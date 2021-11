Az egészségtudatosság az Ön életét is megmentheti

A melldaganattal szemben az egyik legfontosabb egészségvédő eszközünk a rendszeres szűrés. De a szűrések csak akkor hatékonyak, ha azokat időben és rendszeresen végezzük el, ha nem csak hébe-hóba, – amikor valami ránk ijeszt – hanem stabil rutin az életünkben. Ezt a rutint pedig egészen fiatalon, kamaszkorban kell megszereznünk.

Ám nem csak a szűrésekkel kapcsolatos rutinról van szó, ennél sokkal többről, ha azt szeretnénk, hogy a lehető legjobb kezekben legyen a primer prevenció és az egészségünk – vagyis önmagunknál. Természetesen nagyon sok mindent lehetetlen kiszűrni, de sok mindent meg igen, éppen ezért nem túlzás, hogy a saját kezünkben (is) van a saját egészségünk és ez a fiataloknál is így van.







Ugyan a Mindennapok Női Szemmel Egyesület október hónapban kifejezetten a Mellrák elleni védekezést helyezte fókuszba és ezzel kapcsolatosan számos online és offline rendezvénnyel készült, azt nem szabad elfelejtenünk, hogy számos egyéb daganatos megbetegedés is fenyegetheti az egészségünket. A fiatalokét is, akiknél szerencsére jóval ritkábban ugyan, mint az idősebb korosztályban, de azért előfordul melldaganat is. A HPV pedig a szexuálisan aktív fiatalok körében is éppúgy előfordulhat, mint más korosztályokban. Éppen ezért fontos, hogy a különböző szűrésekre, a nőgyógyászati szűrésekre is már egészen fiatal korban úgy tekintsünk, mint az egyik legtermészetesebb egészségvédő eszközre.

Tulajdonképpen az lenne az ideális, ha a szülőktől a gyerekek mintakövetés révén tanulhatnák el – ahogy a beszédet, vagy a társas viselkedés legfontosabb elemeit – az egészségtudatos magatartást.

Ennek része, sőt nagyon fontos eleme a szűrőprogramokon való (önkéntes) és rendszeres részvétel. De az egészségtudatos élet és magatartás ennél szélesebb területet is jelent.

Ma már tudjuk, hogy a daganatos megbetegedések kialakulásában a helytelen életmód kritikus módon növeli a kockázatot. Vagyis egy része megelőzhető lenne akkor, ha már egészen kicsi kortól kezdve, de fiatal kortól kezdve mindenképp fontossá válna az egészséges életmód.

Az egészségügy hat rizikófaktort tart számon ezen a területen:

Magas BMI – vagyis az elhízás, amely jelentős része a helytelen táplálkozási szokások és az ülő életmód miatt következik be

Kevés gyümölcs fogyasztása

Kevés zöldség fogyasztása

Inaktív mozgásszegény mindennapok

Magas alkoholfogyasztás

Dohányzás

Ezek a rizikófaktorok nem csak a daganatos megbetegedések, de egy sor más betegség hátterében is fellelhetőek és a megelőzésben sem véletlenül hangsúlyozzák ezeket. Hiszen nagyon sok betegségtörténet indul a felsoroltak, vagy azok összekapcsolódása következtében.

Tulajdonképpen minden nap hozunk egy döntést egészségünk ellen vagy mellett. Minden nap esélyt adunk valamilyen betegség kialakulására vagy éppen annak megelőzéséről hozunk pozitív döntést.

Már a nagyon fiatal korosztályban is fontos ezzel tisztában lenni és elfogadni, hogy az egészség megőrzésének fő pillére az, ahogyan élünk.

Ennek fényében elengedhetetlen a rendszeres testmozgás beemelése a mindennapokba. A vitaminban és rostokban gazdag táplálkozás, vagyis a megfelelő mennyiségű és minőségű zöldség és gyümölcs fogyasztása a zsíros, finomított cukrot és fehér lisztet tartalmazó fogások helyett. Mert ez lehet az alapja a megfelelő testsúly, a BMI megőrzésének és fittségünk fenntartásának.

Bár gyakran hangoztatjuk, hogy az egészséges életmódra való áttérés minden pillanatban jó döntés lehet, mindenképp jó döntés az, ha felhagyunk egészségtelen, szervezetünket romboló szokásainkkal. Hiszen minél fiatalabb korban történik meg az átállás, annál nagyobb eséllyel kerüljük el az olyan megbetegedéseket, amelyek az életmóddal összefüggésben állnak, vagy állhatnak.

Vagyis a fiatalok egészségtudatos attitűdjének két kulcsfontosságú eleme van, melyeket nem lehet elégszer hangsúlyozni: ezek pedig az egészséges, egészségmegőrző életmód és a rendszeres szűrővizsgálatok.

Amennyiben ez a kettő rutinként van és lesz jelen a fiatalok életében, remélhetőleg a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatban is kisebb kockázattal kell majd számolniuk.

Váljunk előttük jó példává: tanítsuk meg nekik, hogy érdemes az egészség mellett dönteni.

A címlapfotó illusztráció.