Az adventi koszorú lecsendesít, lassúbb haladásra biztat - lépésről lépésre visz közelebb Jézus születéséhez

Mindennek megvan a maga ideje, és ez különösen igaz a karácsonyi ünnepkörre, amikor az ünnepre való várakozás ideje, az Advent időszaka is gyönyörűen elrendezett, és amihez megnyugvás igazodni – írta Király Nóra a Ficsak blogon.

Mert sokféleképpen lehet készülni az ünnepekre, sokféleképen lehet várni a Szentestét. Ajándékok után loholva, kapkodva és feszültséggel teli lélekkel, mert tudjuk, soha nem lesz semmi olyan, ahogy azt megálmodtuk. De éppen más évek tapasztalataiból tanulva, vagy azért, mert valaha ezt láttuk és megőriztük a szívünkben a szép üzenetet: élővé lehet tenni a szeretetet Advent szépséges heteiben is.

Kevesebb ajándék, kevesebb fizikai térben megjelenő készülődés, annál több lelki energia jellemezhetné a Karácsonyt, ahogy az Advent is megállja a helyét akkor is, ha kevesebb fényfüzér kúszik fel az ablakokra, de az adventi koszorút együtt készíti, és együtt gyújtja meg a koszorú gyertyáit a család.





Ötgyermekes édesanyaként én ez utóbbira szavaztam minden évben, most is így teszek, annyi csupán a különbség, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetek a környezetvédelemre, így az utóbbi időben szívesebben díszítem-díszítjük az otthonunkat természetes alapanyagokkal. Így az idei adventi koszorúnkra is a lehető legegyszerűbb és „legzöldebb” díszek kerülnek: ágak, bogyók és termések. Na és a négy gyertya. A hagyomány szerint három lila és egy rózsaszín.

Ugyan eddig is többé-kevésbé ez volt az irányvonal nálunk, de a Zöld Követ Egyesület megalapítása óta egyre jobban úgy vélem, hogy a kevesebb több, nem kell a soha le nem bomló, a hulladékhegyeket egyre növelő cicoma az ünnepeinkhez sem. Felelős vagyok azért, hogy példát mutassak (ebben is) a gyerekeinknek.

Mivel sokat járjuk a természetet a családdal, nem okozott gondot az adventi koszorúhoz összegyűjteni a díszeket. Hazahoztunk néhány tobozt, csipkebogyót, érdekes formájú ágdarabkákat, ehhez vásárolunk néhány fenyőágacskát. Ezek és néhány szárított almakarika az éke a koszorúnknak.

Mert mi ragaszkodunk a kerek formához, a koszorúhoz, ami Isten örökkévaló szeretetét jelképezi. Tudom, tudjuk, hogy egyre többen egyszerű asztaldíszként tekintenek az adventi koszorúra, de számunkra jóval több a közösen készített koszorú, mint egy szép dekoráció az asztal közepén. Ahányszor rápillantunk, annyiszor merítünk belőle nyugalmat. Nem felpörget, nem sietésre ösztökél, nem az jut róla eszünkbe, mennyi elmaradásunk van még karácsonyig, mennyi mindent kellene még vásárolnunk. Ellenkezőleg, lecsendesít, befelé figyelésre késztet, lassúbb haladásra biztat. Lépésről lépésre visz közelebb Jézus születéséhez. És minden vasárnap a család összetartozásának felülmúlhatatlan élményét is megkapjuk gyertyagyújtáskor.

De mit is jelképez az adventi koszorú?

A keresztény szimbolisztika szerint az adventi koszorú formája, ahogy az előbb említettük, Isten örökkévaló szeretetét jelképezi, az örökzöld ágak (leggyakrabban a fenyő) a reményt és az életet, a gyertyák pedig a növekvő fényt, Jézus eljövetelének közeledtét jelenti. A koszorút almák és vörös szalagok is díszíthetik; az előbbiek a bűnbeesést és a megváltás ígéretét, az utóbbiak a keresztény imádatot jelentik.

Adventi – gyertyákkal díszített koszorút legelőször Johann Hinrich Wichern, misszióalapító, evangélikus lelkész készített 1839-ben árvák részére, a maga alapított Rauhen Haus gyermekotthonban, Hamburgban. Wichern volt az első, aki gyertyagyújtással jelölte az adventi időszak napjait. Ám ő akkor még minden nap egy új gyertyát gyújtott, míg végül karácsony napján az összes gyertya égett. 20 piros gyertyával jelképezte a hétköznapokat, 4 fehérrel pedig az advent vasárnapjait. A 24 gyertya helyett ma már csak 4 gyertyát, a karácsonyt megelőző négy vasárnapot jelképező gyertyát tesszük a koszorúra. Fehér gyertyák helyett pedig három lila és egy rózsaszín gyertya fénye lobban fel.

Az ünnep liturgikus színe a lila, az örömöt pedig a rózsaszín jelképezi. Az első vasárnap a hit (lila), a második vasárnap a remény (lila), a harmadik vasárnap az öröm (rózsaszín), az utolsó vasárnap pedig a szeretet jelképe valamint és Keresztelő Szent Jánosra utal, aki Jézus eljövetelét és Isten szeretetét hirdette az embereknek.

Idén az adventi koszorú négy gyertyája új értelmet nyer a LEA Otthon lakói számára: a biztonságot adó otthon megteremtésének jelképévé válik.

Idén a Családszervezetek VI. Adventi Vására és Gyűjtése kedvezményezettje a Leány, Anya, Gyerek Alapítvány, a Lea Otthon Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény már 15 éve segíti a nehéz szociális körülmények közül érkezett fiatal édesanyákat, biztos menedéket nyújt azok számára, akik kénytelenek elhagyni otthonaikat.

Ahogy az előző évben, idén is Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége és lánya, Áder Júlia szebbnél-szebb, kézzel készült koszorúi vásárolhatók meg az online térben.

A koszorúk, kopogtatók, asztali díszek az adománygyűjtés oldalán érhetők el.

A címlapfotó illusztráció.