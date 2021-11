A bal mindenhol bal

Álprobléma, kommunikációs trükközés, propaganda, nincs is migrációs válság, sőt, csupa menekülő család, akiket be kellene fogadni, embertelen a kormány, kiéhezteti a határőröket is, nincs felszerelése a határt védőknek, de túl sok pénz megy el határvédelemre – 2015 óta halljuk a magyar baloldal részéről a folyamatos elégedetlenkedést. Ha jönnek a migránsok, akkor a kormány nem védi meg az országot, ha nem jönnek, akkor álprobléma. Ha nem költ eleget, akkor felelőtlen a kormány, ha mindent megad a határvédelemre, akkor azért felelőtlen.

Soha semmi nem jó. Persze tudjuk, hogy a magyar baloldal nem a magyarokért aggódik, és nem is a migránsokért fáj a szíve. Csak és kizárólag politikai tőkét akar kovácsolni a migrációból. Pont úgy, mint az energiaválságból, vagy a benzinárstopból. Két hete azt követelték, hogy a kormány tegyen valamit a benzinárnövekedés ellen. Amikor befagyasztotta a kormány az árakat, akkor jött az Orbánék tönkreteszik a benzinkutasokat, és a balliberális sajtó iszonyatos izzadságszagú erőlködéssel igyekezett meggyőzni bennünket arról, hogy sokkal jobb drágán tankolni, mint olcsón.







Az ember azt hinné, hogy ilyen nincs máshol a világon. Csak nekünk van ilyen ostoba, felelőtlen és a nemzeti érdekeket teljesen a saját érdekeik mögé szorító ellenzéke.

De időnként rá kell döbbenünk, hogy ez nem így van. Persze ez nem megnyugtató, ettől még nekünk nem jobb, ez csupán tény.

Lengyelországban a fehérorosz-lengyel határon kialakult válság kapcsán pontosan ugyanezt látjuk.

A lengyel kormány a veszély első jele láttán jelezte Brüsszelnek, hogy baj van, tenni kéne valamit. Brüsszelre azonban hiába várt, a világon semmi segítség nem érkezett. Varsó magára maradt. De nem kezdett tehetetlen önsajnálkozásba, hanem tett a határvédelemért.

Több se kellett a lengyel baloldali ellenzéknek. Azonnal támadásba lendült. A balliberális sajtó olyan fakenews hadjáratot indított, ami láttán még a hazai Soros-propaganda hálózat is csettintene egyet a nyelvével.

A Gazeta Wyborcza nevű balliberális sajtótermék egyik nap azzal állt elő, hogy a katonák és a határrendészek pihenőidőben részegen dorbézolnak, zaklatják a lengyel embereket az utcákon. Majd amikor visszamennek a határra, részegen ütik-verik a migránsokat, bántalmazzák a nőket és a gyerekeket. Persze kiderült, hogy ez nem igaz. A cáfolatot azonban a Gazeta Wyborcza már nem közölte, csupán eltüntette az eredeti cikket a weboldaláról. Azon már meg sem lepődünk, hogy elnézést sem kért.

Majd azt írták, hogy a lengyel katonák ütik-verik az újságírókat is, akik a diktatórikus lengyel kormány cenzúrája elleni küzdelemben behatolnak a lezárt és tiltott zónába, és életük kockáztatása árán is végzik munkájukat, tudósítanak, leleplezik az embertelen nemzeti kormány gaztetteit.

Volt szerencsém – teljesen véletlenül, egyszerű eltévedés nyomán – a lezárt zónába kerülnöm. Konkrétan majdnem kidöntöttük a szöges drótót a stábautóval. De a katonák jobban meglepődtek, mint mi, hogy sajtósok kerültek a határtól karnyújtásnyira. Igaz, hogy kaptunk pénzbüntetést, meg csúnyán néztek ránk, de nemhogy nem vertek meg minket, de még csak fenyegetve sem éreztük magunkat. Persze kiderült, hogy a Wyborzca csak újabb fakenewst gyártott.

És a CNN egyre elvetemültebben migráns párti sztárja, Christian Ammanpour olyan interjút készített a lengyel külügyminszter helyettessel, hogy a fal adta a másikat. Miközben felvételek bizonyították, hogy fehérorosz katonai támogatással a fiatal, katonakorú migráns férfiak kövekkel, könnygázgránátokkal, ásóval, fejszékkel támadják a lengyel határőröket, Ammanpour szinte felháborodva kérdezte Pawel Jablonskit, hogy mi szükség volt a szegény szerencsétlen, védtelen menekült nők és gyermekek ellen vízágyút és könnygázt bevetni.

A lengyel köztévé pénteken közzétett felmérése szerint az olyan lengyel és nemzetközi ballib sajtótermékek, mint a Gazeta Wyborcza, az Onet vagy az amerikai liberális propagandahálózat által nemrég megvett TVN a válság utóbbi két hetében legalább 30 alkalommal terjesztett kifejezetten hamis híreket. Valóságos fakenews gyárként működtek.

És ez csak a sajtó volt. A lengyel bevándorláspárti ellenzék sem maradt le a fakenews gyártásban. A Polska 2050 nevű liberális párt elnökének tanácsadója, korábbi katonai parancsnok kijelentette, hogy a határt védő katonák éheznek, harmadik napja nem kaptak enni. Persze ez alaptalan hazugság volt. Mint kiderült, a határon szolgálatot teljesítők naponta háromszor kapnak enni. A határhoz közeli laktanyákban, vagy vadonatúj légkondicionált lakókonténerekben pihennek.

Majd jöttek az érzékenyítők. Janina Ochojska, a Donald Tusk vezette Európai Néppárt lengyel képviselője szerint embertelen a határőrség, mert ilyen hidegben vízágyúzni a migránsokat nagyon veszélyes. Meg lehet tőle fázni. A kormány hibája minden, mert biztos lehet jobb parancsokat osztani, és okosabban védekezni.

Azért erre már Jarosław Szymczyk rendőrparancsnok zsebében is kinyílt a bicska. Azt mondta, igen nehéz nyugodtnak maradni ilyen mondatok hallatán, miközben a határt védőket sorra viszik a kőzáportól elszenvedett sérülésekkel a sokolkai kórházba, egyesek amiatt háborognak, hogy az országot támadók esetleg tüsszögni fognak.

Majd amikor a kormány beterjesztette a határvédelmi törvény javaslatát, amely szerint a határt védők jobb felszerelést, a hónaljspraynél hatékonyabb könnygázt kaphatnak, az újságírók bejuthatnak a lezárt területekre, vagyis orvosolná, ami miatt eddig háborogtak, az sem volt jó. A lengyel baloldal abban is talált kivetni valót.

De a legfontosabb mégiscsak az volt számukra, hogy egyáltalán miért kell védeni Lengyelországot a szegény szerencsétlen menekültektől, akiket a gonosz Lukasenka-rezsim használ ki hibrid hadviseléséhez? És ehhez a gondolathoz brüsszeli bevándorláspártiak garmadája csatlakozott.

Érdekes. Azt senki, de senki nem kérdezte meg közülük, hogy amikor Soros György és hálózata, az embercsempész NGO-k saját politikai érdekeinek kiszolgálására szervezik a tömeges migrációt, egész országok területi integritását, nemzeti szuverenitását veszik semmibe, lényegében hibrid hadviselést folytatva az Európai Unió ellen, az miért nem baj, sőt?

Hát igen. Nem csak a magyar baloldal dolgozik gőzerővel saját nemzete, állampolgárai ellen. A lengyeleknek is megvan a maguk Márki-Zaj Pétere, 444.hu-ja, Szabó Tímeája. Nincs mit irigyelnünk tőlük.

A címlapfotó illusztráció.