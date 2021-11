7+1 gyakorlatba illeszthető tipp, hogy kevesebb szemetet termeljünk otthon

Megosztás Tweet



Nem olyan régen, szándékosan egy hétig nem vittem le a szemetet a lakótelep szelektív gyűjtőjébe. Arra voltam kíváncsi, hogy mennyi szemetet halmozunk fel ennyi idő alatt. Én ugyanis, ahogy egyre többen mások is, szeretném csökkenteni a szemét termelését az otthonomban – írta Kassai Etelka a Ficsak blogon.

Kétszemélyes háztartást vezetek. Home officban dolgozom, többnyire itthon vagyok. Hetente 2-3-szor főzök, a hét többi napján hideget eszünk vacsorára, vagy valami egytálételt. Én csak csapvizet iszom, de kerül be még palackozott ásványvíz is háztartásba. Igyekszem elkerülni az egyszer használatos zacskókat, és van egy régi, jól bejáratott, elvásott farmerből varrt táskám a nagybevásárláshoz is.

Mégis megdöbbentő mennyiségű szemét gyűlt össze egy hét alatt: 3 db közepes méretű kukazsák telt meg szeméttel.







A szeméthalmaz jelentős része: műanyag csomagolóanyag. Műanyag csomagolóanyag kerül le az édességről, a felvágottakról, a sajtról, olykor a zöldségfélékről is. De tulajdonképpen szinte mindenről, ami bekerül a háztartásba, mert a termékek - legyen az tárgy vagy élelmiszer, műanyag csomagolásban kerül piacra.

A legerősebb megállapításom nekem is az volt, ahogy másoknál korábban: a szeméttermelés csökkentése nem a kukánál kezdődik, hanem a vásárlásnál. Csak abból nem lesz hulladék nálam, a kezem alatt, amit nem veszek meg, nem hozok be az otthonomba. Minden más előbb utóbb szemétté válik.

Vagyis két irányból érdemes ezt a kérdést megközelítenünk: kevesebbet/és tudatosan kell vásárolni, valamint a lehető legtovább kell használatban tartani a már birtokolt tárgyakat.

Hétköznapi emberként, akinek nincs gyakorlata az újrahasznosításban vagy csak minimális, kevesebb ötlet van a tarsolyomban és kevesebb eszköz arra, hogy a nálam lévő, funkciójában már elavult, elromlott vagy nem használható tárgyakból valami célszerűt, újra használhatót alkossak. De nem is ez a megoldás a legtöbb háztartás számára. Érdemesebb az ennél egyszerűbb, kézben és észben tartható, a mindennapi gyakorlatba beépíthető tippeket megfontolni, mert az igazi változtatás apró dolgokkal kezdődik és változik majd mérhetővé, ahogy mások is csatlakoznak ehhez a szemlélethez.

A Zöld Követ Egyesület és a Ficsak számára is rendkívül fontos, hogy minél kevesebb szemetet termeljenek a családok. Éppen ezért az Európai Hulladékcsökkentési Hét elnevezésű kampányhoz csatlakozva buzdítják a családokat arra, hogy minimum egy hétig fókuszáljanak a háztartásban keletkező szemét mennyiségére, és amennyiben szükséges, próbálják azt csökkenteni.

Ehhez adnak ők is remek tippeket, a most következő tippek mellett még nagyon sokat:

Felejtsük el a palackozott vizet, de nem csak az ásványvizet, hanem minden cukrozott üdítőt, előre csomagolt teát is. Ha édes ízre vágyunk, még mindig jobb egy nagy kiszerelésű (egészséges összetevőkből álló) szörpöt vásárolni és abból otthon gyártani az „üdítőt”. De a legjobb, ha sima csapvizet iszunk a hétköznapokon. Így nem keletkezik a palackokból hulladék.

Akármilyen kicsi háztartást is viszünk, szelektálva gyűjtsük a szemetet. Ha mindent külön tárolunk a nagy kukába való elvitelig, megdöbbentő tapasztalat lehet, hogy mennyi műanyag szemét gyűlik fel otthon. És nem csak az élelmiszerek csomagoló anyagáról, de a vegyszerek, a mosószer, a tusfürdők, samponok csomagolóanyaga is tetemes mennyiséget mutat. Gondoljunk az otthoni szemétkupacra, amikor egy újabb illatú tusfürdő lázba hozna minket. Ám megdöbbentő eredményt hozhat a kidobott élelmiszerek mennyisége is.

Vásároljunk csomagolásmentes boltokban – tudjuk, hogy ez nem minden településen lehetséges, de ahol mégis, akkor éljünk ezzel a lehetőséggel.

Zöldséget-gyümölcsöt piacokon, vagy háznál vegyünk. Mutassunk piros lapot az egyenként becsomagolt zöldségnek, gyümölcsnek. tegyük tiltólistára az olyan termékeket, ahol a szavatosság megőrzése és a profit miatt ilyen otromba módon hagyják figyelmen kívül a környezetvédelmet.

Felejtsük el a kis kiszerelésű termékeket, ne vásároljunk pár szemenként csomagolt cukorkát, mini csokikat.

A munkába az ebédet sokszor használható tárolóba vigyük, papírszalvéta helyett szokjunk rá a textilszalvétára, csomagolóanyagra.

Új ruha vásárlása helyett tartsunk otthon a saját gardróbunkban szemlét és shoppingoljunk otthon. Könnyen kiderülhet, hogy a szekrény mélyén akad olyan rég elfelejtett kincs, ami pont kielégíti a vásárlás utáni vágyunkat.

Tartsunk a barátokkal ruhabörzét. Csereberéljünk, vagy tegyük fel a már nem használt, kinőtt ruhákat online piacra, vagy ingyenes oldalakon is meghirdethetjük a nekünk már nem tetsző darabokat. Ugyanezt megtehetjük azokkal a háztartási berendezésekkel, egyéb tárgyainkkal is, amit megtartani már nem szeretnénk, de még használhatóak és nagy kár lenne azokkal növelni az amúgy is jelentős, lassan a bolygónkat eltemető szeméthegyet.

Pár nap alatt természetesen nem tudunk csodát tenni ezen a területen sem, de arra mindenkép elegendő lehet egy hét, hogy tudatosítsuk magunkban: rajtunk is múlik, minden egyes nap, minden egyes döntésünkön múlik, meddig tudjuk globálisan megőrizni bolygónk egészségét.

A címlapfotó illusztráció.