Megvan, ki nyerte az idei Aranylabdát!

A 34 éves csatár, aki idén a válogatottal megnyerte a Copa Américát, a Bayern München lengyel támadóját, Robert Lewandowskit előzte meg a szavazáson. Az Aranylabdát 2008 és 2017 között kizárólag Cristiano Ronaldo és Messi kapta meg, 2018-ban a horvát Luka Modric érdemelte ki az elismerést, míg két éve Messié lett a trófea, amit tavaly a koronavírus-járvány miatt nem adtak át.

