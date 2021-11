Hagyták volna meghalni a ringben az MMA-harcost – VIDEÓ

Az incidensre a Triller’s Triad Combat rendezvény részeként került sor, amelyen különböző harcművészetek űzői és bokszolók küzdöttek – számolt be róla a sportbible.com.

Bár Frank Mir a maga idejében legendás MMA-harcos volt, nehéz azt állítani, hogy valaha is lett volna létjogosultsága egy olyan tapasztalt és technikás bokszolóval ringbe szállnia, mint Kubrat Pulev. Ez a mérkőzésen is hamar megmutatkozott.

A mérkőzés első menetében Pulev egy komoly ütést mért Mirre, amely alaposan megrázta a UFC egykori nehézsúlyú bajnokát, aki onnantól kezdve szemmel láthatóan csak ténfergett a ringben.

Pulev’s round 1 TKO on Frank Mir, wtf was the ref doing😂 pic.twitter.com/Sp38cHvt0w

— BoxingExclusive (@BoxingExclusive) November 28, 2021