Bemutatjuk a Barcelona történetének legjobb játékosait – 122 éve alapították a katalán nemzeti büszkeséget

„Több, mint egy klub” – szól az FC Barcelona mottója, egyben hitvallása. Az egyesület több, mint egy csapat, a katalánok nemzeti büszkesége, egyben az önállóságuk szimbóluma. Ma 122 éve, 1899. november 29-én alapították a gránátvörös-kék gárdát. Ennek apropóján a teljesség igénye nélkül megpróbáljuk bemutatni a Barcelonában játszó megannyi klasszis közül a legjobbakat, azokat akik nemcsak a saját korszakukra, de az egyetemes futballvilágra is nagy hatással voltak. Listánk szubjektív.

Kubala László, a Barcelona legnagyobb alakja

Kiemelkedő képességű labdarúgó, aki játszott a csehszlovák, a magyar és a spanyol válogatottban is. A World Soccer Magazine 1999 decemberében a 20. század 100 legnagyszerűbb labdarúgója közé sorolta.







FC Barcelona megfigyelői kiszemelték Kubalát, és szerződést ajánlottak neki, amit 1950. június 15-én írt alá, a Barcelona játékosa lett. A második világháború után Kubala László játékosként és edzőként is a klub legendájává vált, ő ajánlotta be a Barcelonába Kocsis Sándort és Czibor Zoltánt is.

1961. június 25-én edzés közben készült kép Kubala Lászlóról (Fotó: MTI)

Számos csapat akarta leigazolni Kubalát, köztük a Pro Patria, az Inter Milan és a Torino. Kubala beleegyezett, hogy játszik a Torinóban egy barátságos meccs erejéig, de fia betegsége miatt lekéste a gépet. A visszaúton a gép lezuhant, a gép utasai és a személyzet is életét vesztette.

Kubala egészen 1963-ig a Barcelonában maradt. Ez idő alatt 19 alkalommal játszott a spanyol válogatottban.

A Barcelonában tíz évet lehúzó (1951–61) játékos 329 mérkőzésen 256-szor volt eredményes, négy bajnoki címig vezette a katalánokat, a nézőszám növekedése miatt pedig a csapat stadionját, a Camp Nou-t, a többszörösére kellett bővíteni.

Négy bajnoki cím (1952, 1953, 1959, 1960), 5 Copa Generalissimo-győzelem (1951, 1952, 1953, 1957, 1959), két spanyol Szuperkupa-siker (1952, 1953), valamint két VVK-diadal (1958, 1960) is fémjelezte a Barcelona ezen évtizedét, de a csapat 1952-ben megnyerte a Copa Latinát és a Copa Eva Duartét is.

Kubala László pályafutása során rengeteg duplával, 16 mesterhármassal, valamint egy-egy mesternégyessel, -ötössel és -hetessel büszkélkedhetett. 1952. február 10-én a Gijón ellen elért (9-2) győzelem alkalmával hét góllal terhelte meg az ellenfél kapuját.

Az 1927. június 10-én született Kubala László egyedülálló rekordként három válogatottban is szerepelt: a magyarban háromszor, a csehszlovákban hatszor, majd a spanyolban – immár világklasszisként – tizenkilencszer.

A klub centenáriumi évében, 1999-ben a szurkolók őt választották meg a valaha élt legjobb Barcelona-futballistának.

Olyan labdarúgókat utasított maga mögé, mint Johan Cruyff, Diego Maradona, Romário vagy Hriszto Sztoicskov.

Kubala László 2002-ben Barcelonában hunyt el. Szobra ma a Camp Nou előtt áll.

Fotó: MTI/EPA/ALBERTO ESTEVEZ

El flaco – A vézna: Johan Cruyff

Hendrik Johannes Cruijff háromszoros aranylabdás holland labdarúgó, minden idők egyik legjobb irányítója és a holland futball kirakatfigurája. Edzőként is hasonlóan sikeres volt, trénere volt a Barcelonának, ahol létrejött a legendás „Dream Team”, amellyel 1992-ben megnyerte a klubtörténet első BEK-serlegét.

12 éves korában az Ajax ifjúsagi csapatának egyik edzője fedezte fel a lakhelyéhez közeli pályán, és annyira lenyűgözte, hogy próbajáték nélkül helyet adott neki a csapatban. 1964. november 15-én tizenhét évesen góllal mutatkozott be a holland bajnokságban.

1973-ban világrekordot jelentő összeget fizetett érte a Barcelona.

Azonnal kiváltotta a szurkolók rokonszenvét, amikor újszülött fiának a katalán Jordi nevet adta. Első szezonjában hozzásegítette a klubot első bajnoki címéhez, 1960 óta. Az idény fénypontja volt, amikor az ősi rivális Real Madridot saját pályáján 5-0-ra verte a katalán csapat.

Az év végén ismét Európa legjobb játékosának választották. 1978-ban megnyerte a spanyol kupát is a Barcával. A szezon végén váratlanul visszavonult. A katalán csapat színeiben 143-szor lépett pályára, és ez idő alatt 48 gólt szerzett.

Játékosként évekig szerepelt az FC Barcelona együttesében, amellyel 1992-ben megnyerte a bajnokcsapatok Európa-kupáját, illetve négyszer egymás után a spanyol bajnokságot.

Edzői pályafutása során volt az Ajax, a Benfica, a Valencia, a Feyenoord, az Everton és a Barcelona szakvezetője is.

A mindig mosolygós Ronaldinho

Fotó: MTI/EPA/Juan Carlos Hidalgo

Ronaldo de Assis Moreira a világbajnok brazil válogatott labdarúgó hazája csapatában, a Grêmióban kezdte pályafutását, ahol játéka olyan kiemelkedő volt, hogy 1997-ben meghívták az U17-es vb-re készülő válogatottba.

Tehetségét itt mutathatta meg először a nemzetközi labdarúgóvilágnak. Brazília megnyerte a tornát, a legjobb játékosnak járó díjat Ronaldinho kapta.

Az FC Barcelonához 2003-ban 27 millió euróért szerződött, és a csapat nagymértékben az ő kiváló játékának köszönhetően hosszú évek után ismét bajnokságot tudott nyerni. 2005-ben neki ítélték a játékosoknak adható legrangosabb díjat, az Aranylabdát. 2006-ban Bajnokok Ligáját is nyert a csapattal.

A szédületes cseleiről híres brazil labdarúgó a Barcelónában töltött ideje alatt 145 mérkőzésen 70 gólt szerzett.

A világ legjobb focistájának tartott Lionel Messi

Nehéz szavakba önteni mindazt, amit ennek az argentin fiúnak köszönhet a katalán labdarúgó-egyesület és fordítva.

Lionel Andrés Messi Cuccittini generációjának egyik kiemelkedő játékosa, aki fiatalon lehetett az Aranylabda- és a FIFA az év játékosa szavazás jelöltje, 22 éves korára pedig mindkét díjat elnyerte.

A legtöbben a világ legjobbjának tartják az utóbbi időben jobbszélső csatárként játszó labdarúgót. 2009 és 2019 között hatszor is megkapta az Aranylabdát (2010-től 2016-ig FIFA Aranylabda), amellyel ő lett az első hatszoros győztes.

Messi 2009 és 2019 között hatszor is megkapta az Aranylabdát

Játékstílusa és képességei alapján sokszor hasonlítják Diego Maradonához, a legendás argentin játékoshoz, aki korábban szintén megfordult a katalán csapatnál.

Fiatalon kezdett futballozni, a benne rejlő lehetőséget pedig korán felismerte az FC Barcelona. 2000-ben hagyta el szülővárosa csapatát, a Newell’s Old Boyst és Európába költözött családjával, miután a Barcelona felajánlotta, hogy finanszírozza növekedésihormon-hiányának kezelését.

2004–05-ös bemutatkozó szezonjában ő lett a spanyol bajnokság történetének legfiatalabb játékosa és gólszerzője. Ebben a szezonban spanyol bajnok, egy évvel később bajnok és Bajnokok ligája-győztes lett. A 2006–07-es szezon jelentette számára a nagy áttörést: állandó kezdő lett a Barcelonában, mesterhármast szerzett a Real Madrid ellen, és 14 góllal végzett a bajnokságban. Eddigi legsikeresebb szezonja a 2008–09-es volt, amelyben 38 góljával fontos szerepet játszott a Barcelona triplázásában.

A 2009–10-es évadban szerzett 47 góljával beállította – az addig Cristiano Ronaldo által tartott – FC Barcelona klubrekordot. A katalán csapatban 520 alkalommal lépett pályára és 474 gólt szerzett a bolhának is becézett világklasszis játékos.