Az amerikai professzor szerint a pedofília csupán a szexuális vonzalom egy formája, együttérzésre szólít fel

Egy bejegyzett nonprofit szervezet, a Prostasia Foundation – amely legalizálná a kiskorúakat ábrázoló szexbabákat – Allyn Walkerrel, a virginiai Norfolkban található Old Dominion Egyetem szociológia és bűnügyi igazságszolgáltatás adjunktusával készített interjút, amelyben a transz férfi kifejtette a véleményét azokról az emberekről, akik a kiskorúakhoz vonzódnak.

Walker az interjúban kiemelte, hogy „a MAP (Minor Attracted People, azaz kiskorúakhoz vonzódó emberek) érdekvédelmi csoportok – mint például a B4U-Act – támogatják az új kifejezés elterjedését, elsősorban azért, mert kevésbé megbélyegző, mint a pedofilhoz hasonló megnevezések”.

A transz adjunktus ragaszkodik ahhoz, hogy a „pedofil” megnevezés helyett a „kiskorúakhoz vonzódó emberek” kifejezést használják, mivel az előbbi sértő lehet az érintettek számára – mutatott rá a ZeroHedge.



„Bár én magam nem vonzódom a kiskorúakhoz, de queerként én is sokat tapasztaltam, és rájöttem, hogy vannak olyan vágyaim, amelyeket sokan nem értenének meg, vagy erkölcstelennek tartanák azokat. Ezek a tapasztalatok formáltak olyanná, amilyen most vagyok, emiatt tudom, min mennek keresztül ezek az emberek, és többet akartam megtudni róluk” – fedte fel az érzéseit Walker.

"I think we believe societally, that stigma against MAPs serves to protect children because we don’t fully understand the differences between MAPs and sex offenders. Again, we have this confusion between the attraction and a criminal behavior." https://t.co/62YZGg9tbY pic.twitter.com/pPwEOjJUCo

