Videón, ahogy Ronaldo magából kikelve szidja csapatát az öltözőben

Új videó került nyilvánosságra, melyen Cristiano Ronaldo a Juventus sorsdöntő Bajnokok Ligája-mérkőzésén magából kikelve ekézi csapata teljesítményét.

Az ominózus felvételek az Amazon új, Mindent vagy semmit (All or Nothing) című dokumentumfilmjében láthatók, melyet csütörtöktől tekinthetnek meg a streaming szolgáltató előfizetői.

A sorozat a Juventus elmúlt szezonbeli küzdelmeit követi nyomon, amikor Andrea Pirlo irányítása alatt a klub – az elvárásokat mélyen alulteljesítve – az olasz bajnokságban a negyedik helyen végzett, míg a Bajnokok Ligájában a nyolcaddöntőben búcsúzott az esélytelenebbnek tartott FC Porto ellen.







A frissen megjelent rövid videó pont a portugál csapat elleni sorsdöntő párharc visszavágóján készült. Az első mérkőzést a Porto 2-1 arányban nyerte, így Ronaldo együttese győzelmi kényszerben lépett pályára hazai környezetben, Torinóban.

Ez az összecsapás sem alakult azonban a terveknek megfelelően, Sergio Oliveira 19. percben szerzett góljával a portugálok összesítésben már 3-1-re vezettek a félidőben. Az Amazon által készített felvételeken az látszik, ahogy az ötszörös aranylabdás portugál klasszis idegesen beviharzik az öltözőbe, és magából kikelve, üvöltözve becsmérli a csapat teljesítményét.

„Többet kell beleadnunk! Ezt a sz*rt! Semmit sem csináltunk, talpra kell állnunk!” – kezdte a fejmosást Ronaldo.

Juan Cuadrado ezt követően ment oda az ötszörös BL-győztes sztárhoz, hogy lenyugtassa, de csapattársának még volt mondanivalója.

„Sz*rul játszunk. Én is!” – folytatta.

„Neked kell példát mutatnod mindenkinek” – válaszolta a kolumbiai szélső.

„Magamat is beleértettem. Nem csinálunk semmit. Ez az igazság. Ez egy Bajnokok Ligája mérkőzés. Meg kell mutatnunk a karakterünket” – fogalmazott Ronaldo.

A csapat akkori vezetőedzője, Andrea Pirlo ekkor zárta le a szóváltást.

„Elég volt Cri, elég volt Juan. Nyugodtnak és türelmesnek kell lennünk. Ebben a szellemben folytatjuk, de veszekedés nélkül. Olyan kiállással, mint akik győzni akarnak” – vette át a szót az olasz legenda a Mirror beszámolója szerint.

A kemény szavaknak volt hatása, hiszen Juventus a második félidőben megfordította és hosszabbításra mentette a mérkőzést, az utolsó 30 percben azonban mindkét csapat szerzett még egy-egy találatot, így az olasz klub idegenben lőtt gólokkal kiesett a BL-ből. A meccset követően a portugál csatár sírva fakadt az öltözőben.

Cristiano crying after the Champions League with FC Porto. 😢pic.twitter.com/IfsR6H63pp — Mu. (@FutbolMuu) November 25, 2021

Andrea Pirlót az idény végén menesztette a vezetőség, míg Cristiano Ronaldo a nyári átigazolási időszak utolsó momentumaiban visszaigazolt korábbi klubjához, a Manchester Unitedhez, mellyel jelenleg az angol bajnokság 8. helyén áll.