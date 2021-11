Hamar hátrányba került a Fradi Sevillában – kövesse nálunk a Real Betis–Ferencváros El-mérkőzést

Megosztás Tweet



Csütörtökön a Ferencváros a spanyol Real Betis otthonában lép pályára az Európa-ligában, a magyar csapat első pontjáért küzd a csoportban.

41. perc – Kapujáhöz szögezte két percre ellenfelét a Ferencváros, de a lövéskísérletek ellenére komolyabb helyzet nem alakult ki. Lett azonban belőle egy spanyol kontra, melyet végül a védelemnek az utolsó pillanatban sikerült hatástalanítania.







32. perc – Ismét Iglesias került helyzetbe egy szerelés után kialakult kavarodásban, de lövését saját játékosa blokkolta.

30. perc – Iglesias került helyzetbe egy hatalmas kapuskirúgást követően. A védelem komoly bajba került, de Dibusz hatalmas védéssel ártalmanította a veszélyt.

20. perc – A gólt követően teljesen megváltozott a játék képe. A ferencváros magasabbra tolta fel a védelmét, aminek köszönhetően sok labdát szerzett az ellenfele térfelén, míg a Betis inkább kontrákra rendezkedett be.

19. perc – Sergio Canales vállalkozott messziről, kiváló próbálkozása azonban a kapu mellé szállt.

9. perc – Ryan Mmaee iramodott meg egy kontránál. Sikerült leráznia a védőjét, de a befejezésre már nem jutott elég erő, a lapos kísérletet Bravo könnyedén hárította.

7. perc – Egyből válaszolt volna a Fradi. Tokmac előtt adódott lehetőség, de kiszorított helyzetből leadott lövése elkerülte a kaput.

5. perc – Gól! Joaquín adott tökéletes labdát Bellerínnek, aki a jobbszélen felfutva a tizenhatoson belülről passzolt középre. Tello tökéletes ötemben érkezett, és öt méterről mattolta a Ferencváros védelmét. 1-0

Sípszó előtt

Megvannak a kezdőcsapatok

Ferencváros (5-2-3):

Dibusz – Botka, Blazic, S. Mmaee, Kovacevic, Cabraja – Vécsei, Loncar – Zachariassen, R. Mmaee, Tokmac

Real Betis (4-3-2-1):

Bravo – Bellerín, Bartra, E. González, Miranda – Rodríguez, Canales – Joaquín, R. González, Tello – Iglesias

Szakadó esőben zajlik a bemelegítés

Stöger: Mindenképpen szeretnénk megszerezni az első pontokat

A Sevillában megtartott szerdai sajtótájékoztatón Peter Stöger, a magyar bajnoki címvédő vezetőedzője elmondta, a legutóbbi mérkőzéseken Zubkov és Uzuni is nagyon jól játszott, így hiányozni fognak, ám megjegyezte, hogy különböző felállásokban is sikeresek tudtak lenni a közelmúltban, ezért úgy gondolja, nélkülük is jó eséllyel harcolhat a pontokért a Ferencváros.

„Számomra nagyon szimpatikus a Betis játéka, sokpasszos támadófutballt játszik. Nehéz egy ilyen képességű együttes ellen érvényesíteni a céljainkat, de természetesen megpróbálunk mindent ennek érdekében” – idézi az FTC honlapja az osztrák szakvezetőt. Hozzátette, az elmúlt hetekben sikerült apró lépéseket tenniük a helyes irányba, reményei szerint ezt a nemzetközi porondon is kamatoztatni tudják, és pontot, pontokat szereznek.

„Úgy gondolom, csak csapatszinten tudunk hatékonyan védekezni ilyen képességű játékosok ellen. Szerencsére egyre jobban ment a védekezés az elmúlt hetekben, a bajnokságban négy mérkőzést is lehoztunk kapott gól nélkül” – magyarázta Stöger. Hangsúlyozta, mindenképpen hatékonyabbnak kell lenniük a befejezéseknél, mert sok helyzetük volt a korábbi mérkőzéseken, amelyekkel nem éltek, illetve olyan hibákat követtek el, amelyek ezen a szinten megbosszulják magukat, ezért nem volt esélyük eddig pontot szerezni.

„A teljesítménnyel elégedett voltam az elmúlt hetekben, viszont mindenképpen szeretnénk megszerezni az első pontokat az Európa-ligában is, ami nem lesz könnyű, hiszen a Betisnek szüksége van a győzelemre a továbbjutásért vívott harcban”– mondta a Ferencváros trénere. A sevillai együttes szeptember 30-án 3-1-re győzött az FTC otthonában. A csütörtöki találkozó 18.45-kor kezdődik.

Manuel Pellegrini: Mindegy, hogy négy vagy öt védővel áll fel a Ferencváros

Manuel Pellegrini vezetőedző szerint csapata, a Real Betis támadó szellemben játszik majd csütörtökön a Ferencváros ellen a labdarúgó Európa-liga csoportkörének ötödik fordulójában.

„Nem tudom, hogy a Ferencváros négy vagy öt védővel áll fel ellenünk, de mindegy is, hiszen nekünk a saját játékunkra kell összpontosítanunk. Támadó szellemben szeretnénk futballozni. Győzni akarunk, hogy legyen esélyünk a csoportelsőség megszerzésére” – idézi az FTC honlapja a 68 éves chilei szakvezetőt.

A második számú európai kupasorozat G csoportjában négy forduló után a német Bayer Leverkusennek tíz, a spanyol Real Betisnek hét, a skót Celtic FC-nek hat pontja van. A magyar bajnoki címvédő pont nélkül a tabella utolsó helyén áll, és már a konferencialigába jutást jelentő harmadik pozíció megszerzésére sincs esélye.

„Magyarország legerősebb csapata a Ferencváros, amelyet kreatív, támadó szellemű játék jellemez, éppen ezért alaposan felkészültünk a mérkőzésre. Tudjuk, hogy négy játéknap után is pont nélkül áll, ennek ellenére jó játékosokkal rendelkező, kemény riválisnak tartom, amely eddig is szoros meccseket játszott az El-ben” – vélekedett Pellegrini.

Zubkov és Uzuni nélkül lép pályára az FTC Sevillában

A pont nélkül sereghajtó és már biztosan búcsúzó Ferencváros csütörtök este a spanyol Real Betis vendége lesz a labdarúgó Európa-liga csoportküzdelmeinek ötödik fordulójában. A magyar bajnok mindenképpen csoportja utolsó helyén zár, így számára legfeljebb az a tét, hogy a 32 csapatos mezőnyben utolsóként megszerezze becsületpontját vagy pontjait a sorozatban.

Az ukrán Olekszandr Zubkov és az albán Myrto Uzuni sem léphet pályára sérülés miatt a Ferencváros csapatában a Real Betis otthonában a labdarúgó Európa-liga csoportkörének ötödik fordulójában, csütörtökön.

Hajrá, Fradi! Spanyol ellenfele ellen gyűjtheti be első pontjait a Ferencváros az Európa-ligában

A csoportja utolsó helyén pont nélkül álló és már biztosan búcsúzó Ferencváros csütörtök este a Real Betis vendége lesz a labdarúgó Európa-liga csoportküzdelmeinek ötödik fordulójában. Peter Stöger vezetőedző dolgát jelentősen nehezíti, hogy sérülések miatt Olekszandr Zubkov és Myrto Uzuni sem léphet pályára ma kora este Spanyolországban.

A magyar bajnok biztosan csoportja utolsó helyén zár, így számára legfeljebb az a tét, hogy a 32 csapatos mezőnyben utolsóként megszerezze becsületpontját vagy pontjait a sorozatban.

Peter Stöger vezetőedző együttesének nem lesz könnyű dolga, mivel a csoport második helyén álló andalúziai ellenfele a továbbjutásért küzd, és csak akkor tartja meg biztosan lépéselőnyét a harmadik Celtic Glasgow gárdájával szemben, ha begyűjti a három pontot.

A Fradi kiváló főpróbát tartott az újabb európai fellépése előtt, ugyanis az OTP Bank Liga hétvégi rangadóján könnyedén verte 3-0-ra a Mol Fehérvárt, így továbbra is éllovas a magyar élvonalban.

A sevillai gárda szintén nyert a spanyol bajnokságban és az előkelő ötödik helyről várja a La Liga folytatását. A két csapat első, szeptemberi találkozóján bár a Real Betis 3-1-re diadalmaskodott a Groupama Arénában, a magyarok egyenrangú ellenfelei voltak az esélyesebb riválisnak.

A csoport másik találkozóján az éllovas Bayer Leverkusen a Celtic Glasgow együttesét fogadja, a németeknek már a pontszerzés biztos továbbjutást ér, míg a skótoknak legalább egy pontra szükségük van, hogy saját kezükben tartsák a sorsukat. Ha kikapnak és a Betis nyer, akkor a Celtic biztosan harmadik helyen zár, s így átkerül a konferencialigába.

