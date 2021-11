Szépségkirálynőt választ Németország – Ön szerint ki a legvonzóbb?

Megosztás Tweet



A Miss Germany két éve már nem nevezhető hagyományos értelemben vett szépségversenynek. Néhány különleges és érdekes személyiséget kiragadva a versenyben maradt 40 résztvevő közül, olvasóinkat szavazásra buzdítjuk. Szavazzon!

Szervezőinek bevallása szerint a Miss Germany két éve már nem nevezhető hagyományos értelemben vett szépségversenynek, miután a jogokat birtokló cégcsoport 2019-ben az online térbe delegálta és teljesen újradefiniálta a rendezvényt. Az esemény a Cosmopolitan és a Joy magazin mellett sok más médiumot magába foglaló Bauer Media Group támogatásával jön létre.







„Színpadot biztosítunk azoknak a nőknek, akik megváltoztatják a világot”

– olvasható a Miss Germany honlapján.

A német jogtulajdonos és a szervezők nem titkoltan folytatják az iparág trendjét, azaz a női létben rejlő lehetőségek egyre szélesedő spektrumát kívánják megmutatni a németségnek.

Létrehozzuk a Miss Germany 3.0 mozgalmat, amelyben olyan hiteles személyiségekre támaszkodunk, akik hozzáállásukkal új mércét követnek és másokat is arra ösztönöznek, hogy ugyanezt tegyék. Legyen szó LMBTQIA+ személyekről, vállalkozókról, környezetvédelmi aktivistákról, anyákról, színes bőrű emberekről, művészekről, divattervezőkről, sportolókról, teltkarcsúakról.

– fogalmaznak a szervezők.

Íme, néhány különleges versenyző a 2022-es Miss Germany felhozatalából:

Fekete transz nőként Gadou is bejutott a Miss Germany „legszebb” negyven versenyzője közé. A Hannoverben élő, húszévesversenyző most fejezte be a középiskolát, szabadidejében a közösségi médiában táncol és dolgozik. Mint írja, elkötelezett a sokszínűség iránt, példát akar mutatni tiszteletből és toleranciából, mert „mindenki gyönyörű a maga módján”.

Lan egy neves ingatlancég kommunikációs főmunkatársaként elárulja, abban a kiváltságban részesül, hogy gyönyörű luxusingatlanok, kastélyok, jachtok és magánrepülőgépek állnak munkája fókuszában. Ezenkívül a Hannoveri Ipartudományi és Művészeti Egyetem hallgatóinak oktat influenszerkommunikációt márka- és hálózatelméletről.

Patti-Saoirse 25 éves és pedagógus, valamint szintén transznő, aki a bemutatkozó szövege szerint emiatt és teltkarcsúsága okán gyakran szembesül a diszkriminációval mindennapi életében. A versenyző ezért is tekinti feladatának, hogy harcoljon a transzjogokért.

A 28 éves rostocki Sina-Laureen lipidémiában szenvedett, kóros genetikai elhízással küszködött évekig, az orvosok szerint csak több bonyolult műtét árán élhet fájdalommentesen. Ő másként döntött, és egészséges táplálkozással, sporttal, mentális erővel és állóképességgel adott le végül 50 kilót. Azóta a betegség elleni küzdelem élharcosának számít szűkebb hazájában.

Tini a Miss Germany verseny elején azt nyilatkozta, kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy nem bináris személyként elinduljon-e a megméretésen. Végül úgy döntött, nem hagyja, hogy a gyűlölködő megjegyzésektől való félelem lelassítsa, inkább „kiáll a láthatóság mellett”. Szerinte igazságtalan, hogy a nőknek, a queer embereknek és más marginalizált csoportok képviselőinek félniük kell az utcán. Mint írja, az elutasítással és diszkriminációval terhes tapasztalatai megerősítették identitásában és többrétegűvé, kíváncsivá formálták a személyiségét.

Sophie 22 éves, marketingkommunikációs ügyintézőként és modellként dolgozik. Influenszerként a közösségi oldalain kiemelten foglalkozik olyan témákkal, mint a szexuális zaklatás, a testszégyenítés, az egészséges életmód és a fogamzásgátlás.

A bevándorló hátterű, 35 éves Elsa „önszeretet és testkapcsolati aktivista” a közösségi médiában, aki „kiáll a sokszínűség és az elfogadás mellett”, a természetesség és önmagunk felvállalásának a híve. Bemutatkozó szövegében elárulja: queer identitású, teltkarcsú fitneszedzőként gyakran szembesül az előítéletekkel és a diszkriminációval, ráadásul amióta 20 kilót hízott, a kompetenciáját és a vonzerejét is folyamatosan megkérdőjelezik.

Lizzy, művésznevén „Lizzy királynő” Münchenben élő zenész és szenvedélyes aktivista: beköszönője szerint ő volt az egyik szervezője és felszólalója volt 2020-ban a legnagyobb németországi Black Lives Matter demonstrációnak. Tavaly jelent meg az első kislemeze, a Black Rolemodel, amelyen a BLM-mozgalom és önmaga számára is sikerrel lezajlott 2020-as évet dolgozza fel.

A 22 éves Gina 2019-ben utasként súlyos motorbalesetet szenvedett. Elvesztette a bal karját, a medencéje mindkét oldalon eltört, és a jobb lábszára is összeroncsolódott. Három hónapig volt kórházban, ahol a kezdeti mély letargia után jött a felismerés, hogy voltaképpen hálásnak kell lennie, hogy egyáltalán él. Azóta motivációs előadóként járja az országot, és mindennapi életébe betekintést adva próbál lelket önteni az elkeseredett és súlyos balesetet szenvedett emberekbe. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Miss Germany® (@missgermany_official) által megosztott bejegyzés

A versenyben maradt 40 résztvevő teljes listáját ITT és/vagy IDE klikkelve nézheti meg.

