Rózsaszín karácsony, Téli Pride és Szeszfőzdék faluja: nyugaton már ciki a karácsonyi vásár elnevezés

A karácsonyi vásárok tradíciója a német hercegségekből kiindulva terjedt el, Európában elsőként Drezdában tartottak „decemberi vásárt”, a feljegyzések szerint 1434-ben. A karácsonyi készülődés jegyében már a késő középkorból írásos emlékek vannak arról, hogy Bécsben, Münchenben, Frankfurtban, Nürnbergben és Bautzenben is Weihnachtsmarktot (karácsonyi vásárt) vagy Christkindlmarktot (körülbelül: az újszülött Krisztus vására) tartottak a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe előtt.

Évről évre sokasodnak azok a nyugat-európai városok, ahol a magukat haladóknak nevezők már magát a karácsonyi vásár elnevezést is kirekesztőnek tartják, ezért különféle címkékkel – téli vásár, Téli Pride, Pink Fesztivál, LMBTQ-karácsony – látják el a saját rendezvényüket.

Münchenben a helyi leszbikus, meleg, biszexuális és transzszexuális (LMBTQ-) közösség 2005 óta minden évben megszervezi a saját LMBTQ-karácsonyát. A müncheni Pink Christmas (Rózsaszín karácsony) egyik attrakciója, hogy a hagyományos forralt bor és sós perec mellé transznemű előadók, drag queenek énekelnek a színpadon, a kis Jézust pedig egy szál rövidnadrágot viselő férfialakok táncolják körül a betlehemi jászolnál.

„Azért van szükség a melegek karácsonyára, mert a karácsonyi vásárok tekintetében is szükség van diverzitásra” – mondta Robert Maier-Kares, a bajorországi LMBTQ-karácsony főszervezője egy két évvel ezelőtt készült videóban.

– tette hozzá Maier-Kares.

Berlinben 2019 után másodszor rendezik meg idén az LMBTQ téli napok fesztivált (tavaly a koronavírus-lezárások miatt elmaradt), amelynek záró eseménysorozata az úgynevezett Karácsony sugárút (Christmas Avenue) lesz a Nollendorfplatzon. Mint a rendezvény honlapjáról megtudhatjuk, a helyi politikusok és az LMBTQ-közösség tagjai összefogtak, hogy „csillogó fényekkel és bulihangulattal üzenjünk a diszkrimináció és a kirekesztés ellen”. Ehhez hozzájárul a Forralt borral a jó ügyért elnevezésű érzékenyítő kampány, amelyet helyi hírességek is támogatnak.

A berlini téli napok ötletadója,

A hagyományos karácsonyi dekorációk közül Hamburgban már csak a fenyőágakat őrizték meg, a piros ruhás Mikulás helyett rózsaszínű flamingók jelképezik a közelgő ünnepet.

Az elmúlt években Belgiumot és Svájcot is elérte a progresszív egyenlőséghullám. Az alpesi ország nagyvárosai közül többek közt Genfben és Luzernben, Belgiumban pedig Antwerpen mellett Európa egyik legrégebbi városában, Brugge-ben is kukába dobták a „karácsonyi vásár” elnevezést. Ennek oka, hogy az említett városok neoliberális vezetői szerint a karácsonyi jelző sértő, sőt kirekesztő lehet a nem keresztény közösségek tagjaira nézve, ezért egyszerűen téli vásárnak nevezik a rendezvényt.

– állapította meg a konzervatív Flamand Érdek (Vlaams Belang) párt egyik politikusa még 2018-ban.

Az eset pikantériája, hogy nemcsak az idősebb helyi lakosok háborodtak fel a döntésen, de még a muszlimok egy része sem érti, miért volt szükség erre.

Jelentős arculatváltással nyitotta meg kapuit az idei torontói karácsonyi vásár, a kanadai konzervatívok nagy megdöbbenésére. Kanada egyik legrégebbi karácsonyi vásárát ugyanis Szeszfőzdék téli falujára keresztelték át.

The Toronto Christmas Market has rebranded into the “Distillery Winter Village” in an attempt to move away from the traditional festive celebration.

Read more: https://t.co/0EBzatTCHh #cdnpoli pic.twitter.com/n9h67fhB1k

— True North (@TrueNorthCentre) November 22, 2021