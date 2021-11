LMBTQ-propaganda: a gyermekeknek a transzneműségről indít sorozatot a francia köztelevízió

Megosztás Tweet



LMBTQ-propaganda: a transzneműségről indít sorozatot gyerekeknek a francia köztelevízió, Skóciában pedig már szülői beleegyezés nélkül is nemet válthatnak a gyerekek – az ilyen és ehhez hasonló hírekre hívja fel a figyelmet az Alapjogokért Központ.



Nyugaton már a férfiak is szülhetnek, az Európai Unió erről már egy határozatot is elfogadott. Ennek következtében egy vajúdáson frissen átesett férfit is ábrázoltak már egy szülészettel foglalkozó magazin címlapján. Skóciában a négyéves gyermekeket már fel lehet világosítani a nemváltásról, Észak-Írországban pedig akár a hároméves gyermekeket is – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.







Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője szerint azonban a gyerekek még ilyen korban nem tudják a különbséget a férfiak és a nők között megállapítani. Tehát ilyenkor még csak kibontakozóban van az is, hogy saját magukat felismerjék, hogy „a teremtett nemünk szerint milyen feladatunk van a világban”.

A szakértő szerint a skót-esetben az a legsúlyosabb, hogy ha az iskolában észreveszik a tanárok, hogy egy gyermek az ellenkező nemhez tartozó nevet szeretne használni, vagy úgy öltözködni, akkor nem is kell szólniuk a szülőknek.

A szülőknek az a joga, hogy a gyermeküket úgy neveljék, ahogy azt a vallási meggyőződésük, világnézetük szerint szeretnék, abba az oktatás, illetve néhány esetben pár túlbuzgó pedagógus bele is szólhat

– mondta Párkányi Eszter, majd kiemelte, hogy az ilyen hírekre szeretné felhívni a figyelmet az Alapjogokért Központ.

Az elemző emlékeztetett arra is, hogy az Egyesült Államokban már gyakori a transzmosdók, öltözők használata az iskolákban. Ezzel kapcsolatban pedig nem egy olyan eset ismert, amikor ezt a „transz-inkluzív” szabályozást kihasználva fiatal fiúk lányokat erőszakoltak meg a mosdókban.

Felhívta a figyelmet arra, hogy véleménye szerint ennek a túlzott toleranciának és befogadásnak rengeteg hátulütője van.

A címlapfotó illusztráció.