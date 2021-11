Hajrá, Fradi! Spanyol ellenfele ellen gyűjtheti be első pontjait a Ferencváros az Európa-ligában

Megosztás Tweet



A csoportja utolsó helyén pont nélkül álló és már biztosan búcsúzó Ferencváros csütörtök este a Real Betis vendége lesz a labdarúgó Európa-liga csoportküzdelmeinek ötödik fordulójában. Peter Stöger vezetőedző dolgát jelentősen nehezíti, hogy sérülések miatt Olekszandr Zubkov és Myrto Uzuni sem léphet pályára ma kora este Spanyolországban.

A magyar bajnok biztosan csoportja utolsó helyén zár, így számára legfeljebb az a tét, hogy a 32 csapatos mezőnyben utolsóként megszerezze becsületpontját vagy pontjait a sorozatban.







Peter Stöger vezetőedző együttesének nem lesz könnyű dolga, mivel a csoport második helyén álló andalúziai ellenfele a továbbjutásért küzd, és csak akkor tartja meg biztosan lépéselőnyét a harmadik Celtic Glasgow gárdájával szemben, ha begyűjti a három pontot. Tovább nehezíti a vezetőedző dolgát, hogy sérülések miatt Olekszandr Zubkov és Myrto Uzuni sem léphet pályára a Real Betis otthonában.

A Sevillában megtartott szerdai sajtótájékoztatón Peter Stöger elmondta, mindkét játékosát sérülés miatt kell nélkülöznie.

A legutóbbi mérkőzéseken Zubkov és Uzuni is nagyon jól játszott, így hiányozni fognak, ám megjegyezte, hogy különböző felállásokban is sikeresek tudtak lenni a közelmúltban, ezért úgy gondolja, nélkülük is jó eséllyel harcolhat a pontokért a Ferencváros

– tette hozzá Stöger.

„Számomra nagyon szimpatikus a Betis játéka, sokpasszos támadófutballt játszik. Nehéz egy ilyen képességű együttes ellen érvényesíteni a céljainkat, de természetesen megpróbálunk mindent ennek érdekében” – idézte az FTC honlapja az osztrák szakvezetőt.

Hozzátette, az elmúlt hetekben sikerült apró lépéseket tenniük a helyes irányba, reményei szerint ezt a nemzetközi porondon is kamatoztatni tudják, és pontot, pontokat szereznek.

„Úgy gondolom, csak csapatszinten tudunk hatékonyan védekezni ilyen képességű játékosok ellen. Szerencsére egyre jobban ment a védekezés az elmúlt hetekben, a bajnokságban négy mérkőzést is lehoztunk kapott gól nélkül” – magyarázta Stöger.

Hangsúlyozta, hogy mindenképpen hatékonyabbnak kell lenniük a befejezéseknél, mert sok helyzetük volt a korábbi mérkőzéseken, amelyekkel nem éltek, illetve olyan hibákat követtek el, amelyek ezen a szinten megbosszulják magukat, ezért nem volt esélyük eddig pontot szerezni.

„A teljesítménnyel elégedett voltam az elmúlt hetekben, viszont mindenképpen szeretnénk megszerezni az első pontokat az Európa-ligában is, ami nem lesz könnyű, hiszen a Betisnek szüksége van a győzelemre a továbbjutásért vívott harcban”

– mondta a Ferencváros trénere.

Miha Blazic, a Ferencváros szlovén védője így beszélt a mérkőzés előtt:

„Az első egymás elleni mérkőzésen mutatott teljesítményben mindenképpen bízhat a csapat. Nem futballoztunk rosszul a Groupama Arénában, akadtak jó időszakaink, persze tudjuk, Sevillában jóval nehezebb kilencven perc vár ránk. Próbáljuk tudásunk legjavát nyújtani, és legalább egy pontot elhozni Spanyolországból. Motiváltak vagyunk, hiszen a világ egyik legerősebb bajnokságában szereplő gárda ellen kell bizonyítanunk.

Aki nem motivált egy ilyen találkozó előtt, inkább maradjon otthon.”

Blazic egyébként csalódott, amiért nem sikerült a továbbjutás, ám reméli, hogy a magyar bajnok és a spanyol csapat között nem lesz szakadéknyi különbség Sevillában.

„Magyarország legerősebb csapata a Ferencváros, éppen ezért alaposan felkészültünk ellene. Tudjuk, hogy az FTC négy játéknap után is pont nélkül áll, ám ennek ellenére egy jó játékosokkal rendelkező, kemény riválisnak tartom, amely eddig is szoros meccseket játszott az Európa-ligában. Hogy a Ferencváros négy vagy öt védővel áll fel ellenünk, azt nem tudom, de mindegy is, hiszen nekünk a saját játékunkra kell összpontosítani. Támadószellemben akarunk futballozni csütörtök este, és győzni, hogy legyen esélyünk a csoportelsőség megszerzésére” – mondta Manuel Pellegrini, a Betis 68 esztendős chilei trénere a csütörtöki sajtótájékoztatón.

„A Ferencváros már Budapesten is megmutatta, hogy mire képes, ám a célunk az, hogy Sevillában is mi domináljunk. A győzelemhez koncentráltnak kell lennünk. Jó erőben érzem magam, tudom, hogy mit vár tőlem az edző. Az hétvégi Elche elleni idegenbeli győzelem után jó hangulat uralkodott a csapat körül, úgyhogy ha csütörtökön is a tudásunk legjavát nyújtjuk, minden rendben lesz” – közölte Marc Bartra, a Betis védőjátékosa.

A Fradi kiváló főpróbát tartott az újabb európai fellépése előtt, ugyanis az OTP Bank Liga hétvégi rangadóján könnyedén verte 3-0-ra a MOL Fehérvárt, így továbbra is éllovas a magyar élvonalban.

A sevillai gárda szintén nyert a spanyol bajnokságban és az előkelő ötödik helyről várja a La Liga folytatását. A két csapat első, szeptemberi találkozóján bár a Real Betis 3-1-re diadalmaskodott a Groupama Arénában, a magyarok egyenrangú ellenfelei voltak az esélyesebb riválisnak.

A csoport másik találkozóján az éllovas Bayer Leverkusen a Celtic Glasgow együttesét fogadja, a németeknek már a pontszerzés biztos továbbjutást ér, míg a skótoknak legalább egy pontra szükségük van, hogy saját kezükben tartsák a sorsukat. Ha kikapnak és a Betis nyer, akkor a Celtic biztosan harmadik helyen zár, s így átkerül a konferencialigába.

A 18.45-kor kezdődő Real Betis–Ferencváros mérkőzést a francia Ruddy Buquet vezeti, az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.

Európa-liga, G csoport, 5. forduló:

Real Betis (spanyol)–Ferencváros, 18.45

Bayer Leverkusen (német)–Celtic Glasgow (skót), 18.45

A csoport állása:

1. Bayer Leverkusen 4 3 1 - 11- 2 10 pont

2. Real Betis 4 2 1 1 8- 9 7

3. Celtic Glasgow 4 2 - 2 8-10 6

4. Ferencváros 4 - - 4 4-10 0

A címlapfotón a ferencvárosi játékosok gólöröme (MTI/Illyés Tibor)