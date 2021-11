Egy vagyont fizetettek ki a rocklegenda gitárjáért

Megosztás Tweet



Eric Clapton egyik gitárja 625 ezer dollárért (204 millió forintért) kelt el egy New York-i árverésen a hétvégén.

A Julien’s aukciósház rocklegendák relikviáiból rendezett licitje összesen majdnem 5 millió dollárt hozott.

A New York-i Hard Rock Caféban – és online – szombaton késő éjjel véget ért árverés sztárja az 1968-as Martin D-45 akusztikus gitár volt, melyen Clapton a Derek and the Dominos nevű együttese első fellépésén játszott Londonban 1970-ben. A zenekar legnagyobb slágere a Layla volt.







A Julien's szakértői előzetesen 300 ezer és 200 ezer dollár közé becsülték a leütési értékét.

Noha a várakozásokat végül meghaladta, az ár jóval elmaradt attól a 6 millió dolláros rekordtól, amelyet 2020-ban fizettek azért az akusztikus gitárért, amelyet a Nirvana néhai frontembere, Kurt Cobain pengetett 1993-ban az MTV híres Unplugged című adásban.

Eladták a U2 gitárosa, The Edge egy 1976-os Gibson Explorerét, a licitáló 437 ezer dollárt fizetett érte. A Pink Floyd gitárosa, David Gilmour Fender Stratocastere 200 ezer dollárt ért a győztes licitálónak.

Az Icons & Idols: Rock 'N' Roll című aukción majdnem ezer relikvia cserélt gazdát, melyek olyan rocklegendák emlékét őrzik, mint a Beatles, a Guns N' Roses, a Nirvana, Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston, Lady Gaga, Madonna, Elvis Presley vagy a Rolling Stones.