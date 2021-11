Gendersemleges sárkány miatt cenzúrázta Rákay Philipet a Facebook

Megosztás Tweet



Kiállt a gyermekvédelmi törekvések mellett, ezért a legnagyobb közösségi oldal három hónapja korlátozza Rákay Philip bejegyzéseit és videóinak elérését is. A médiaszakember szerint a politika már az online térben zajlik, és szerinte itt dőlhet majd el a 2022-es választás is.



A vörös zóna a Facebook szóhasználatában azt jelenti, hogy az oldal a követők hírfolyamában nem jeleníti meg a tartalmakat, gyakorlatilag leradírozza – mondta el az M1 Ma reggel című műsorában Rákay Philip. A médiaszakember kiemelte, hogy augusztus 17. óta jelentősen visszaesett korábbi oldalán a bejegyzések megtekintése, ezzel együtt a nézettség.







A Facebook úgynevezett független tényellenőrei mindezt gyűlöletbeszéddel indokolták.

Rákay Philip úgy fogalmazott,

az elnevezésre még Orwell, az 1984 szerzője is csettintene, hiszen a független tényellenőr fogalma tökéletesen passzolna könyvéhez.

A médiaszakember kiemelte, a balliberális oldal cenzorai gyakorlatilag bármit gyűlöletbeszédnek nyilváníthatnak, ami az ő véleményvilágukból, buborékjukból kilóg. A tiltást elsősorban a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatos posztok okozták, illetve egy vitriolos írás egy 40 éves bankárról, aki egy reggel arra ébredt, hogy gendersemleges sárkánnyá szeretné operáltatni magát. A Facebook-cenzorok, a független tényellenőrök számára ez volt a döntő érv a letiltáshoz.

Hangsúlyozta, azért indított új oldalt a Facebookon, mert komoly változások történtek a médiában. Ma 7 millió Facebook-felhasználó van Magyarországon, és a kutatások szerint az emberek 60 százaléka a közéleti információkat innen nyeri.

Kiemelte,

a konzervatív oldalnak nem szabad levonulnia erről a pályáról,

a konzervatív véleményvezérek kötelessége tényekkel, írásokkal, videókkal szeretne tükröt tartani a balliberális oldal hazugságai elé, és az igazságot kell képviselniük. Hozzátette, biztos abban, hogy a 2022-es választás legfontosabb közéleti csatatere a Facebook.

Rákay Philip elmondta, hogy harminc éve tévézik, azonban az utóbbi időben más irányba fordult a világ:

a közösségi média, a Facebook megelőzték a hagyományos médiumokat,

és erőteljesen befolyásolják a hírekhez való hozzájutást is. Kiemelte, a tavaly szeptemberben indult első Facebook-oldal felelőssége is az volt, hogy egy hasonlattal élve, be kell menni a balliberális homokozóba, amit kisajátítottak, és képviselni kell azokat, akik nem értenek egyet azzal a véleménnyel. Hangsúlyozta, hogy ma már sok milliós elérések vannak, és ha a balliberális válasz a letiltás, akkor is sem szabad feladni, ha kidobnak az ajtón, vissza kell mászni az ablakon.

A médiaszakember hozzátette, hogy rendkívül pozitív eredményeket tapasztalt, mert úgy érzi, meg tudta támogatni azokat, akik úgy érezték hogy egyedül vannak, erőt ad nekik, hogy látják, valójában nincsenek egyedül. Pozitív tendenciaként emelte ki, hogy egyre több jobboldali véleményvezér születik, a megosztások, a kommentek sokat segítenek ebben a küzdelemben. Az újraindított oldal statisztikái már másfél nap után azt mutatják, hogy a követők kezdenek visszatérni, de persze nemcsak ők, egy egész trollhadsereg is megjelent, mely egyebek mellett halálos fenyegetéseket is közöl.