Lukasenko, a liberális hős

Kedves liberálisok: itt az ideje, hogy köszönetet mondjatok Lukasenkónak!

Hogy miért?

Kezdem az elején.







Amikor 2015-ben Erdogan elkezdte hajtani a migránsokat Magyarország déli határa felé, ti mind azt mondtátok: Willkommen! A különböző „jogvédő” NGO-itok ahol tudták, segítették, támogatták az illegális migrációt. A röszkei ostromnál kedvencetekké vált Ahmed H. bíróság előtti védelmét is a ti szervezeteitek (Amnesty International, MIGSZOL) és a ti jogászotok (Bárándy Péter) látták el – olvasható a Mozgástér blogon.

A nyugat-balkáni útvonalnál maradva: 2016 tavaszán a görög-macedón határ lezárásakor a feltorlódott több tízezer migránsnak szórólapokat osztogattatok, amelyekben arról okítottátok a bevándorlókat, hol vannak rések a macedón határzáron. A röpiratokban azt ígértétek nekik, hogy ha bejutnak Kelet-Európába, akkor nyert ügyük van, mert Németország onnan majd befogadja őket. „Kérjük, rejtsétek el ezt a brosúrát. A rendőrségnek vagy az újságíróknak nem szabad látniuk.” – írtátok. A határvédők hasonló tartalmú szórólapokat, térképeket találtak a magyar határnál elfogott migránsoknál is.

Aztán amikor a balkáni útvonalról a Földközi-tengerre került a migrációs nyomás, ti ezt is üdvözöltétek. Még csak nem is lepleztétek, hogy támogatjátok a „migránstaxik” működését. 2018 novemberében három nyugat-európai NGO-tok, a német Sea-Watch, az olasz Mediterranea és a spanyol Proactive Open Arms közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy „humanitárius szövetséget” hoznak létre, hogy a „tengeren is megvédjék az emberi jogokat”. A három szervezet felhívást intézett az európai lakossághoz, hogy támogassák őket és így mutassák meg: lehetséges egy „szolidárisabb” Európa is. Amikor pedig Matteo Salvini megpróbálta lezárni Olaszország kikötőit a különböző nyugat-európai felségjelzésű migránstaxik előtt, ti peres eljárást indítottatok ellene.

Már csak egy kérdés maradt: miért nem ünneplitek most az emberi jogok védelmezőjeként Lukasenkót? Hiszen ő pontosan ugyanazt csinálja, amit ti, liberálisok: ahogy tudja, támogatja az Európába özönlő illegális migrációt. A fehérorosz elnök már júliusban azzal fenyegetőzött – liberális szempontból: azt ígérte –, hogy migránsok tömegeit fogja Európára zúdítani, ha az unió fenntartja a Belarusszal szembeni büntetőintézkedéseket. Fenyegetését – ígéretét – be is váltotta, ennek vagyunk most szemtanúi a lengyel határnál. Lehet, hogy ő nem röplapokat osztogat és nem drámainak szánt felvételekkel operál – ennél gyakorlatiasabb módszereket alkalmaz –, de amit csinál, az a liberális mérce szerint az emberi jogok védelme, maga a megtestesült szolidaritás, igazi européer magatartás. Követi a liberális irányvonalat.

Azt hiszem, ideje lenne, hogy Brüsszel valami hangzatos kitüntetést ajándékozzon a fehérorosz elnöknek. Mondjuk „Globálisan a menekültekért”, vagy valami hasonló címmel.

Ez lehetne az utolsó felvonása annak a groteszk pszichodrámának, amit liberális bevándorláspolitika néven művelnek az NGO-itok, a politikusaitok, a brüsszeli embereitek és mellesleg Fehéroroszország elnöke is.