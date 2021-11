Újabb hét évig szurkolhatunk az M4 Sporton a nemzeti labdarúgó-válogatottnak

Megosztás Tweet



Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időszakban a magyar válogatott még többször ír történelmet, amelyet az M4 Sport meg tud mutatni a nézőknek – fogalmazott Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója a Kossuth Rádióban a hétfőn este tett történelmi bejelentés kapcsán. 2028-ig ugyanis az M4 Sport lesz a magyar labdarúgó-válogatott és a következő két Eb kizárólagos otthona. E bejelentés jelentőségét Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora és Forró Bence, a Duna Televízió műsorvezetője is aláhúzta.

„Fontos üzenete van a hétfő esti lengyel–magyar meccsnek, méghozzá az, hogy a magyar válogatott úgy várja a márciusi barátságos, valamint a júniusi nemzetek ligája mérkőzéseket Európa legjobbjai ellen, hogy ezek a srácok képesek lesznek a legnagyobbakkal szemben is jó teljesítményt nyújtani” – fogalmazott Székely Dávid a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a válogatott hétfő esti utolsó vb-selejtezőn elért győzelme kapcsán. A mérkőzés felvezetőjében hangzott el Papp Dánieltől, az MTVA vezérigazgatójától az a fontos bejelentés, amelyről már napok óta találgattak a szurkolók, sportszeretők.

Az MTVA és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ugyanis történelmi megállapodást kötött, amelynek értelmében 2028-ig az M4 Sport lesz a magyar labdarúgó-válogatott, valamint a következő két Európa-bajnokság kizárólagos hazai közvetítője. Az UEFA EURO 2024 és 2028 valamennyi mérkőzése mellett, az UEFA Nemzetek Ligája döntőjét is közvetíti a közszolgálati sportcsatorna.







„Az M4 Sport a magyar sport otthona, ahogy a szlogenünk is szól, élőben közvetítjük a magyar sporttörtélemet. A magyar labdarúgó-válogatott pedig az elmúlt időszakban nagyon sokszor írt történelmet és bízunk abban, hogy még többször ír történelmet a következő időszakban, ezeket pedig meg tudjuk mutatni a magyar szurkolóknak” – mondta az M4 Sport csatornaigazgatója.

E megállapodás azt is jelenti, hogy a nézők továbbra is a Székely Dávid által a magyar válogatott magyar hangjának nevezett Hajdú B. István közvetítéseit élvezhetik, ahogy azt hétfőn este is tehették.

A kommentátor Lengyelországból jelentkezett be a Petőfi Rádió reggeli műsorába és kommentálta a bejelentést.

„Ez a megállapodás azt jelenti, aminek természetesnek kell lennie, hogy a nemzeti válogatott mérkőzései az M4 Sporton lesznek láthatók a jövőben is. Ha valaki a következő hét évben magyar válogatott mérkőzést szeretne látni, márpedig sokan szeretnének a nézettségi adatok szerint, akkor a közmédiára vagy annak weboldalára kell kapcsolnia” – fogalmazott Hajdú B. István a Petőfivel a reggel! keddi adásában. Hajdú B. István értékelte is az elmúlt években nyújtott teljesítményét a nemzeti tizenegynek. Ennek részleteiért is érdemes alább meghallgatni a beszélgetést.

És hogy ez a bejelentés mennyire történelmi, mennyire sokat jelenthet egy-egy család, apa-fiú életében, azt remekül példázza Forró Bence posztja. A Duna Televízió műsorvezetője az Instagram-oldalán mesélte el 1996-ig visszanyúlóan a válogatotthoz kötődő emlékeit.

„Apámmal ott ültünk a lelátón ’96-ban, amikor 1-0-ra vertük a finneket világbajnoki selejtezőn. (…) A Puskás Aréna nyitómérkőzése előtt, már 2019-ben arra gondoltam, hogy annak idején nem, hogy apám, de én sem hittem volna, hogy a mi életünkben kijutunk még világeseményre. Aztán jött 2016 és az Európa-bajnokság, majd 2021 és egy újabb kontinens viadal, ahol immáron nem kellett más ország mezében szurkolnunk. Remélem így lesz ez a következő években is” – írta Forró Bence örömét fejezve ki, hogy 2028-ig az M4 Sport közvetíti a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseit. Sőt a kábeles előfizetők számára elérhető lesz a közvetítés Erdélyben és Felvidéken is.

A bejelentés fontosságát mutatja, hogy szinte az összes sporttal foglalkozó oldal megírta a hírt, a focirajongók örömét pedig az M4 Sport social felületein – Facebookon és az Instagramon – közzétett bejegyzésekre érkezett több ezer lájk jól példázza.

További részletek a bejelentés kapcsán a Kossuth Rádió műsorában, amely alább hallgatható vissza, valamint az M1 Ma reggel című adásában, amely ide kattintva nézhető újra.

M4 Sport – 2028-ig a magyar labdarúgó-válogatott és a következő Eb kizárólagos otthona.