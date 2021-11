Fekete mágiával akartak vb-selejtezőt nyerni, de közbelépett egy varázsló

A két válogatott ki-ki meccset játszott kedden a továbbjutásért az afrikai selejtezősorozat A csoportjában, és a tét nagyságának megfelelően nem válogatottak az eszközökben – számolt be róla az M4sport.hu.

A hazaiak azzal vádolták meg ellenfelüket, hogy a mérkőzést megelőzően fekete mágiát alkalmazott a blidai Mustapha Tchaker Stadion gyepén, hogy neki kedvező eredmény szülessen (Burkina Fasónak győznie kellett, minden más eredmény az észak-afrikaiaknak kedvezett).

The year is 2021. Algeria is hosting Burkina Faso in a tense World Cup qualifier. Algeria accused Burkina Faso of performing black magic on the pitch at the Mustapha Tchaker Stadium in Blida. Algeria brought an "exorcist" (راقي) to remove the spell. Welcome to Africa. pic.twitter.com/XliC89BxwG

— Walid Ziani (@bylka613_) November 16, 2021