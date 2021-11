Egyre nagyobb bajban a zaklatással vádolt világbajnok

Az idén augusztus végén letartóztatott 27 éves játékos ellen már hat vádpontban folytatnak eljárást – adta hírül a BBC.

Mendy legutóbb októberben – harmadszor – indítványozta, hogy óvadék ellenében szabadlábon védekezhessen, azonban az illetékes bíróság elutasította kérvényét, így a játékos továbbra is a liverpooli börtönben maradt. A védőjátékost szerdára a stockporti bíróságra idézték be.

🚨 | BREAKING: Benjamin Mendy has been charged with two more cases of Rape along with his other allegations!#Mendy #benjaminmendy #ManCity pic.twitter.com/xalg8kY0RF

— Sportskeeda Football (@skworldfootball) November 16, 2021