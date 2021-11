Neymarral találkozott a kisfiú, a reakciója többet mond minden szónál

A novemberi világbajnoki selejtezők alatt Neymar is Brazíliába repült, hogy a brazil válogatottal megmérkőzzön Kolumbia és Argentína ellen. Betért nevelőegyesületébe, a Santosba is, méghozzá a 9 éves Bruninho miatt, aki az ificsapatban játszik.

A kisfiú az elmúlt időszakban folyamatos támadások célpontja volt az interneten, amiért a Palmeiras elleni 2-0-ra elveszített felnőtt bajnoki meccs után elkérte a vendégek cserekapusának, Jailsonnak a mezét.

A gyűlölködő üzenetek megviselték Bruninhót, és a kisfiú egy rendkívül szomorú videót tett közzé, melynek hatására több brazil játékos is a támogatásáról biztosította és ajándékokat is küldött neki.

Neymar személyesen is felkereste, hogy egy nevével ellátott és aláírt mezt adjon át neki. Bruninho reakciója többet mond minden szónál.

Neymar met with Santos youth player, Bruninho. The boy was targeted with online abuse in recent days. Nothing better than seeing your idol 🔥

