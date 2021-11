A transzneműség ismereteiben mélyítik az óvodások tudását Connecticutban

Megosztás Tweet



Az „érzékenyítés” az amerikai állami fenntartású óvodák, iskolák tantervének megkerülhetetlen részévé kezd vállni. West Hartford állami általános iskolás diákjait is arra kényszerítik, hogy „szociális érzelmi tanuláson vegyenek részt a méltányosság szemszögéből”, mivel a kerületi tisztviselők állítólag közölték a szülőkkel, hogy nem maradhatnak ki a tantervből – számol be a National Review konzervatív amerikai lap.

Amint Youngkin szenátor Virginiában bebizonyította, az „érzékenyítés” az állami fenntartású óvodák, iskolák tantervének része. Most Connecticutban bizonyosodott be, hogy tényekről van szó, nem állításokról.

Erőszakos és kötelező érzékenyítés az amerikai állami fenntartású óvodákban és iskolákban

A szülők felvették a kapcsolatot a Szülők az oktatás védelmében nevű nonprofit szervezettel, hogy komoly aggályaikat jelezzék az általános iskolai tanulók csoportidentitásokról szóló tananyagaival kapcsolatban, beleértve az óvodásoknak tanított transznemű tartalmakat is – írja a National Review konzervatív amerikai lap.







Az egyik szülő az „Amikor Aidan testvér lett” (When Aidan Became a Brother) című könyvre hívta fel a figyelmet, melyet negyedik osztályban tanítanak. A szülő a könyv üzenetével kapcsolatban azt mondta, az egy „teljes nemi elmélet”, amely azt tanítja a tanulóknak, hogy a születéskor kijelölt nem „rossz”.

A könyv fülszövegében az olvasható, hogy amikor Aidan megszületett, mindenki azt hitte, hogy lány. A szülei szép nevet adtak neki, a szobája úgy nézett ki, mint egy lányszoba, és olyan ruhákat viselt, amelyeket más lányok is szívesen hordtak. Miután azonban rájött, hogy ő egy transz fiú, Aidan és a szülei „rendbehozták” életének azon részeit, amelyek már nem illettek hozzá, és ezt követően boldogan beilleszkedett az új életébe. Amikor Aidan szülei bejelentik, hogy második gyermeket várnak, Aidan „mindent meg akar tenni, hogy az új testvérének a kezdetektől fogva jó legyen”, beleértve a legjobb név kiválasztását, a megfelelő dekoráció és ruhák kiválasztását.

Az óvodásoknak szóló érzékenyítő tananyagok közé tartozik a „Teddy bemutatása” (Introducing Teddy), amely egy gyerekről és a plüssmackójáról, Thomasról szól. A mesében Thomas úgy fogalmaz, „mindig is tudtam, hogy én lány mackó vagyok, nem fiú mackó. Bárcsak Tilly lenne a nevem, nem pedig Thomas”.

Jakab új ruhája is a kötelező olvasmányok között

Az első osztályosok számára készült szövegek közé tartozik a Jakab új ruhája (Jacob’s New Dress). A történet egy fiúról szól, aki másféle ruhát szeretne viselni az iskolában, valamint a „Fiú vagy, vagy lány?” (Are You a Boy or Are You a Girl?) című könyv, amely egy olyan szereplőről szól, aki (bizonyos okokból) „inkább nem mondja meg a többi gyereknek, hogy fiú vagy lány”.

A Priscilla Chan és Mark Zuckerberg által 2015-ben alapított Chan Zuckerberg Initiative (CZI) egy újfajta filantrópiát jelenít meg, és a technológiát felhasználva célul tűzte ki többek közt az oktatás megváltoztatását. Három fókuszterületre koncentrálnak, a tudományra, az oktatásra és az igazságszolgáltatásra, mérnöki tevékenységet támogatva, befektetések eszközlésével, mindezeket politikai és érdekérvényesítő munkával párosítva.

A harmadik osztályos tanulók egy hasonló könyvet olvastak, a „10 000 ruha” (10 000 dresses) címűt, amely egy Bailey nevű fiúról szól, aki varázslatos ruhákról álmodik, a környezet azonban azt mondja neki, nem ruhákon kellene gondolkodnia, mivel fiú, de később mégis egy új barátjával megvalósítja álmát, ruhákat kezd készíteni.

Az ötödikesekkel több könyvet is olvastatnak a nemi identitásról, köztük a „Magam vagyok a dzsessz” (I am Jazz) címűt, amely egy olyan szereplőről szól, aki „tudta, hogy fiútestben lányagya van”, valamint a „Jó érzés önmagadnak lenni” (It Feels Good to be Yourself) címűt, amelyben ez áll: „vannak, akik fiúk. Néhányan lányok. Vannak, akik mindkettő, egyik sem, vagy valahol a kettő között.”

A szülőknek küldött e-mailben Roszena Haskins, a kerület „méltányossági fejlesztési igazgatója” kifejti, hogy az iskolák „a kerületben megduplázták erőfeszítéseiket a gyermekek és felnőttek szociális és érzelmi szükségleteinek kielégítésére”. Hozzátette, hogy a „társadalmi igazságossági normák” a CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) keretrendszeréből származnak.

A CASEL támogatói között van a Bill és Melinda Gates Alapítvány, valamint a Chan Zuckerberg Kezdeményezés is. Utóbbi célul tűzte ki a K–12 oktatási rendszer teljes átalakítását, ami az állami fenntartású óvodák és iskolák keretrendszere.

Haskins azt írja, hogy „a CASEL elismeri, hogy bár a szociális és érzelmi tanulás, a SEL önmagában nem oldja meg az oktatási rendszerben régóta fennálló és mélyen gyökerező egyenlőtlenségeket, azonban segíthet az iskoláknak a megértés előmozdításában, az előítéletek vizsgálatában, a rasszizmus hatásainak átgondolásában és kezelésében (…) az esélykülönbségek megszüntetésében és egy befogadóbb iskolai közösség létrehozásában”.