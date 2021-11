„Köszönjük, Vale!” Rossi ellopta a show-t a búcsúfutamán

A futamgyőztes olasz Francesco Bagnaia mögött a spanyol Jorge Martín és az ausztrál Jack Miller ért célba, megszerezve a konstruktőr-világbajnok Ducati Corse történetének első hármas diadalát. A világbajnoki címét már az előző, portimaói futamon bebiztosító Fabio Quartararo (Yamaha) ezúttal ötödik lett.

A Ricardo Tormo-versenypálya lelátóin azonban Valentino Rossi nevét skandálták és örömtüzeket gyújtottak a rajongók „Vale” tiszteletére, akit tizedikként intettek le pályafutása 432. (a király-kategóriában a 372.) és egyben utolsó nagydíján.

A hero's reception! 🙌@ValeYellow46 truly has been head and shoulders above the rest over a quarter of a century! 💛#GrazieVale #ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/gJWVGM9RFT

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 14, 2021