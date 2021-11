Hajrá, magyarok! Este Varsóban játssza utolsó vb-selejtezőjét a válogatott

Megosztás Tweet



Utolsó világbajnoki selejtezőjét játssza hétfő este a varsói Nemzeti Stadionban a magyar labdarúgó-válogatott. A magyar és a lengyel csapat eddig 33-szor találkozott, és az örökmérleg magyar fölényt mutat, mivel 20 győzelem mellett mindössze nyolc vereség és öt döntetlen született.

A magyar válogatott játékosai a Puskás Arénában (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Legutóbb márciusban csapott össze egymással a két csapat, akkor a budapesti vb-selejtező 3–3-as, gólzáporos döntetlennel zárult.







A két válogatott ma este 20:45-től Varsóban zárja a 2022-es, katari világbajnokság selejtezősorozatát, a találkozó játékvezetője a portugál Tiago Martins lesz.

Már aligha változik a magyarok csoportjának sorrendje

Az már pénteken biztossá vált, hogy a vb-n legutóbb 1986-ban részt vevő magyarok ezúttal is lemaradnak a futball legnagyobb seregszemléjéről, mivel a második helyen álló lengyelek magabiztosan, 4–1-re nyertek Andorrában, ezzel behozhatatlan előnyre tettek szert.

Rossi szerint fontos mérkőzés vár a csapatra

Valós téttel már nem bír a magyar labdarúgó-válogatott számára hétfőn a lengyelek elleni világbajnoki selejtező, Marco Rossi szövetségi kapitány szerint viszont igenis fontos az összecsapás.

A mérkőzés helyszínén, a varsói Nemzeti Stadionban vasárnap délután megtartott sajtótájékoztatón az olasz szakember megjegyezte: a lengyelek hazai pályán ünnepre készülnek, ezért várhatóan mindent megtesznek majd a győzelemért.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

„Nekünk is hasonlóak a szándékaink, csak úgy, mint minden alkalommal, amikor kimegyünk a pályára, büszkén szeretnénk képviselni Magyarországot”

– mondta Marco Rossi.

A kapitány kitért Robert Lewandowski hiányára is, mint mondta: a Bayern München klasszisa a világ egyik legjobbja, aki bármelyik csapatban pótolhatatlan lenne, így természetesen nem szomorkodnak, amiért nem szerepel a hétfői mérkőzésen.

Az olasz tréner újságírói kérdésre azt mondta: természetesen

egy olyan erős csapattal szemben, mint a lengyel, előzetesen jó eredménynek tűnik egy döntetlen, azonban mindig a mérkőzés menete határozza meg azt, így erről nehéz a találkozó előtt beszélni.

A játékosok közül Szalai Attila vett részt a sajtótájékoztatón. A török Fenerbahçe védője azt mondta, sajnos nem érdekeltek már a világbajnoki kijutásban, de a válogatottnál minden mérkőzéshez úgy állnak, mintha az egy döntő lenne, és így lesz ez hétfőn is.

„Mindannyian szeretünk futballozni, jól játszani és szép eredményeket elérni, nagyon motivált a csapat” – mondta a védő, akit az elmúlt hetekben a Chelsea-vel hoztak kapcsolatba. Mint elmondta, az ilyen a pletykákat jól tudja kezelni és ki tudja zárni.

Szalai a pályán többször is összecsaphatott volna Lewandowskival, ez a párharc azonban nem jön össze, ugyanakkor a magyar futballista megjegyezte, ők elsősorban a lengyel válogatottra készültek fel.

A mérkőzésre információk szerint minden jegy elkelt – ez közel 60 ezer szurkolót jelent –, a találkozó játékvezetője a portugál Tiago Martins lesz. A 2012-es Európa-bajnokságra átadott, gyönyörű létesítmény tetőszerkezete jelenleg teljesen be van húzva, az európai szövetség (UEFA) illetékesei a szervezőkkel a mérkőzés napján döntenek arról, így marad-e a találkozóra.

A magyar válogatott várható kezdőcsapata:

Dibusz Dénes – Fiola Attila, Lang Ádám, Szalai Attila – Nego Loic, Schäfer András, Nagy Ádám, Nagy Zsolt – Szoboszlai Dominik, Schön Szabolcs – Szalai Ádám

Marco Rossi és Gera Zoltán megállapodtak, hogy Balogh Botond az Eb-kvalifikáció szempontjából fontos, Izrael elleni mérkőzésen az U21-es válogatottat segíti majd. A védő délelőtt csatlakozott a hamarosan Izraelbe induló U21-es csapathoz.#csakegyutt #magyarok #U21 #ISRHUN pic.twitter.com/6vgJWccbOx — MLSZ (@MLSZhivatalos) November 14, 2021

Anglia vagy Lengyelország jut ki automatikusan a vb-re

A csoportelsőség és az azzal járó automatikus vb-részvétel az angol és a lengyel csapat között dől el, ugyanakkor nagy izgalmakra nem kell számítani, hiszen

az Eb-döntős együttesnek ahhoz, hogy ne kelljen Varsóra figyelnie, mindössze egy pontot kell szereznie idegenben San Marino ellen.

A magyar csapat egy bravúros pontszerzéssel akár a harmadik helyre is odaérhet a csoportban, de ehhez Albániának ki kellene kapnia otthon Andorrától, vagy ha nyer Varsóban, akkor az albán pontvesztés is a harmadik pozíciót eredményezné Marco Rossi együttesének. A csoportból az első helyezett jut ki a világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat a részvételért.

Lewandowski sem játszik

Pihenőt kapott a szakvezetéstől, így Robert Lewandowski, a Bayern München lengyel válogatott sztárfutballistája hétfőn nem lép pályára a magyarok elleni világbajnoki selejtezőn, a sorozat utolsó mérkőzésén.

A 2020-ban a világ legjobbjának választott 33 éves csatár ebben az évben 51 tétmérkőzésen 62 gólt szerzett, ezúttal azonban kihagyja az összecsapást. A lengyel válogatott varsói sajtótájékoztatóján az is kiderült, hogy az eltiltott Grzegorz Krychowiak mellett Kamil Glik, az olasz Benevento futballistája sem játszik a magyarok ellen, mivel egy esetleges sárga lap miatt ki kellene hagynia a pótselejtező első mérkőzését.

Paulo Sousa, a lengyelek szövetségi kapitánya elmondta, a két csapat első és mostani összecsapása között elsősorban védekezésben fejlődött sokat válogatottja, ebből a feladatból már mindenki kiveszi a részét.

A korábban Székesfehérváron dolgozó portugál tréner megjegyezte, komolyan veszik az összecsapást, szeretnének győzelmet aratni – ami a pótselejtezős kiemelés szempontjából fontos lehet –, rendkívül koncentráltnak kell lenniük annak érdekében, hogy ne kövessék el azokat a hibákat, mint a Puskás Arénában, amikor a magyarok már két góllal is vezettek, de végül 3-3-as döntetlennel ért véget a találkozó.

Sousa kiemelte: a magyar válogatott rendkívül szervezetten futballozik, és játékosai egyénileg is képesek jó teljesítményre.

A trénert természetesen kérdezték a Magyarországon eltöltött időszakról. Mint elmondta, emlékezetes számára, amikor a fehérváriakkal bejutott az Európa-ligába, és hogy a közönség milyen hálás volt neki. Hozzátette: azóta is figyelemmel követi a magyar futballt, és úgy látja, hogy klub-, valamint válogatottszinten jelentős az előrelépés.

„Remélem, amit elértem Magyarországon, az hozzájárult ahhoz, ahol most tart a magyar futball” – mondta. A sajtótájékoztatón részt vett Matty Cash, az Aston Villa 24 éves védője, akit nemrég honosítottak és pénteken Andorra ellen be is mutatkozott a csapatban.

A Premier League-ben edződő futballista kijelentette, fantasztikus pillanat volt a pályafutásában, amikor bemutatkozott a válogatottban és bízik benne, hogy a magyarok ellen is kap lehetőséget. Ebben egyébként néhány perccel később a szövetségi kapitány meg is erősítette. Cash kitért rá: családja is ott lesz majd a stadionban, ő pedig készült, hiszen megtanulta a lengyel himnuszt.

A találkozót hétfőn 20.45-től az M4Sport csatornán, az m4sport.hu-n és a hirado.hu-n is élőben követheti.