Hamiltont kizárták az időmérőről, Verstappen pénzbírsággal megúszta

Az FIA technikai megbízottja a pénteki sprintidőmérőt követő műszaki ellenőrzés során megállapította, hogy Hamilton Mercedes versenyautójának DRS-rendszere (az állítható hátsó szárny) nem felelt meg a szabályoknak. Az F1 technikai szabályzata szerint a hátsó légterelő két vízszintes szárnylapja közötti távolságnak nyugalmi állapotban legalább 10 mm-nek, nyitott állapotban – vagyis a versenypályán – legfeljebb 85 mm-nek kell lennie.

BREAKING: Lewis Hamilton is disqualified from Friday's qualifying session for a technical infringement related to the DRS system#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/zjgQ4WlArN

— Formula 1 (@F1) November 13, 2021