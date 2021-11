Forma–1: Kizárhatják Hamiltont és Verstappent a Brazil Nagydíjon

Akár ki is zárhatják a pénteki kvalifikációról Lewis Hamiltont és Max Verstappent, ha bebizonyosodnak az ellenük felhozott technikai jellegű kifogások – számolt be a brit Autosport.com szakportál szombaton. Ez azt jelentené, hogy

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) technikai ellenőre a pénteki időmérő edzés után bejelentette, hogy aggályos a 44-es rajtszámú Mercedes állítható hátsó szárnya (DRS-e). Az F1 technikai szabályzata szerint a hátsó légterelő két vízszintes szárnylapja közötti távolságnak nyugalmi állapotban legalább 10 mm-nek, nyitott állapotban – vagyis a versenypályán – legfeljebb 85 mm-nek kell lennie. Az FIA közleményében azt írták: a minimális távolság a mérések alapján megfelelt az előírásoknak, a maximális távolságot azonban nem tudták ellenőrizni álló helyzetben.

Az FIA helyi idő szerint péntek este 10 órakor felfüggesztette és szombat reggelre halasztotta a Mercedes tárgyalását, azzal az indoklással, hogy olyan bizonyítékokat várnak a csapattól, amelyek legkorábban szombat délelőtt válnak elérhetővé. A címvédő csapatnak azt kell alátámasztani, hogy amikor Hamilton kint volt a versenypályán, nem nőtt 85 mm-nél nagyobbra a két szárnylap közötti távolság, azaz a csapat nem szerzett jogtalan előnyt a riválisokkal szemben.

UPDATE: The Stewards have adjourned the hearing relating to the investigation into the DRS of Car 44.

No decision will be taken tonight, as the FIA await evidence that will not be available until the morning.

The rear-wing assembly of the #44 W12 will be impounded overnight. pic.twitter.com/j98d0mtm8x

